Protesty pod kuratoriami. "Seksualizacja młodego pokolenia"

Przedstawiciele 87 organizacji pozarządowych zrzeszonych w KROPS wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec zmian w systemie edukacji, które zagrażają wysokiemu poziomowi edukacji i suwerenności polskiej oświaty. Akcje protestacyjne rozpoczęły się 26 sierpnia w Gdańsku i Łodzi, a zakończą 13 września w Warszawie.

We Wrocławiu 28 sierpnia pod Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, podczas której odczytano pismo skierowane do Kuratorium odpowiedzialnego za nadzorowanie placówek edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

To budzi sprzeciw organizatorów akcji

Koalicja zwraca uwagę na następujące kwestie:

– Planowaną seksualizację młodego pokolenia w ramach lekcji edukacji zdrowotnej oraz konieczność wypisania dzieci przez rodziców lub opiekunów prawnych z tego przedmiotu do 25 września 2025 r.,

– Zapowiadane zmiany programowe pod hasłem Reforma2026. Kompas Jutra", w tym zmiany w sposobie oceniania,

– Wprowadzenie nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i obywatelskiej,

– Podważanie autorytetu nauczycieli np. przez likwidację zadań domowych,

– Obniżanie poziomu nauczania poprzez wdrażanie edukacji włączającej,

– Utratę suwerenności polskiej oświaty na rzecz Europejskiego Obszaru Edukacji,

– Degradację roli religii i etyki w edukacji.

– Stopniową likwidację szkół specjalnych.

Sygnatariusze podkreślają, że każde naruszenie praw rodziców spotka się ze stanowczą reakcją. W piśmie oczekują od Kuratorium odpowiedzi oraz wdrożenia postulatów w roku szkolnym 2025/2026.

Uczestnicy zaznaczają, że odbywająca się na naszych oczach transformacja szkolnictwa będzie miała negatywny wpływ na młodych Polaków, znacząco obniżając ich poziom wiedzy oraz pogarszając perspektywy osobiste i zawodowe w dłuższej perspektywie. Swoje obawy przedstawił Mariusz Razik z Ruchu Obrony Polaków.

Głos młodego pokolenia zaprezentował uczeń i przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej – Michał Walendowski.

Zjednoczenie różnych środowisk

Wrocławskie środowiska społeczne zjednoczyły się, aby w miesiącu wrześniu przeprowadzić kampanię informacyjną wśród rodziców, dziadków i młodzieży, aby uświadamiać o szkodliwości przeprowadzanych zmian w szkolnictwie. O najbliższej manifestacji we Wrocławiu, która odbędzie się 7 września o godz. 16:00 przy fontannie na ul. Oławskiej, opowiedziała pani Daria Koligot z grupy Łącznik.

O ogólnopolskich planach KROPS powie pan Paweł Kwaśniak organizator pikiety w Warszawie:

"Zapraszamy Państwa 13 września na godz. 12:00 do Warszawy, na Pl. Zamkowy w pobliżu kościoła św. Anny, by wspólnie powiedzieć stanowcze: STOP niszczeniu polskiej edukacji!".

Na podsumowanie konferencji pani Halszka Bielecka zaapelowała o włączenie się w akcję informacyjną: „Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród znajomych informacji o konieczności wypisania dzieci i młodzieży z przedmiotu edukacja zdrowotna. Można to uczynić do 25 września u dyrektora szkoły oraz o zgłaszanie się do "trójek" klasowych i Rady Rodziców na pierwszym zebraniu w szkole".

Zdaniem Koalicji, zmiany są w dużej mierze inspirowane dyrektywami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Unii Europejskiej, a wprowadzane treści są sprzeczne z interesem polskiego społeczeństwa i rodziny. W dłuższej perspektywie zagrażają rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski.

Koalicjanci KROPS podkreślają, że odbywająca się na naszych oczach transformacja szkolnictwa będzie miała negatywny wpływ na młodych Polaków, znacząco obniżając ich poziom wiedzy oraz pogarszając perspektywy osobiste i zawodowe w dłuższej perspektywie.

Szczegółowy harmonogram pikiet oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Koalicji: ratujmyszkole.pl.

Czytaj też:

"Instrukcje z Brukseli". Abp Jędraszewski krytykuje działania MENCzytaj też:

Edukacja zdrowotna od września. Nowak ostrzega: Idą po nasze dzieci