Wipler złożył interpelację do MSZ. Sikorski przyznaje: Problem jest realny

W czwartek Przemysław Wipler poinformował za pośrednictwem platformy X o złożeniu do ministra spraw zagranicznych interpelacji w sprawie funkcjonowania Karty Polaka oraz "ryzyka nadużyć w kontekście polityki migracyjnej państwa".

"Karta Polaka miała być narzędziem wsparcia dla osób, które bez własnej winy znalazły się poza granicami Polski po II Wojnie Światowej. Tymczasem dziś coraz częściej staje się »szybką ścieżką« do obywatelstwa, świadczeń socjalnych czy darmowej edukacji – także dla osób, które z Polską nie mają wiele wspólnego" – wyjaśnił poseł Konfederacji.

"Co gorsza, pojawiają się sygnały o poradnikach w internecie, rankingach konsulatów i fałszywych dokumentach, które mają ułatwiać uzyskanie Karty. Trzeba jasno ustalić, czy państwo w ogóle kontroluje ten proces i czy ma narzędzia, by powstrzymać nadużycia" – podkreślił Wipler. "Pytam ministra o konkrety. Bo Karta Polaka miała być dowodem więzi z Polską – a nie biletem wstępu do systemu socjalnego" – wskazał polityk.

Pytania o Kartę Polaka. Sikorski odpowiada Wiplerowi

Na odpowiedź Radosława Sikorskiego nie trzeba było długo czekać. "Problem jest realny i dlatego już pracujemy nad nowelizacją ustawy" – zapewnił szef MSZ.

"Likwidujemy odziedziczone patologie w polityce migracyjnej. Pan poseł otrzyma szczegółową odpowiedź na piśmie" – oświadczył.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r., Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie uprawnia do przekraczania granicy. Dokument nie może zostać przyznany osobie posiadającej polskie obywatelstwo, zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP lub posiadającej status bezpaństwowca.

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, składając wniosek o jej przedłużenie u właściwego konsula.

