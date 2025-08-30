Popisowe bezpieczeństwo

DEKAMERONKI || Testują nas i testy wypadają słabo.
Państwo zaniedbuje swój podstawowy cel istnienia – zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Jedna rakieta już kiedyś przeleciała pod Bydgoszcz i gdyby jakaś wycieczkowiczka nie znalazła jej po dłuższym czasie od upadku, nie wiedzielibyśmy w ogóle, że coś nad nami latało. Bo wojsko nie wiedziało.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
