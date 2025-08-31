Dobrze już było?

GLOBALNE OCHŁODZENIE || Stopa bezrobocia w Polsce znów wzrosła.
Według najnowszych danych GUS w lipcu 2025 r. wyniosła 5,4 proc., co oznacza wzrost przez miesiąc o 0,2 p.p., a przez rok o 0,4 p.p. Skokowy wzrost, i to mimo sezonu wakacyjnego, to szczególnie zła wiadomość.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.