Dobrze już było?
Kraj
  Jacek Przybylski

Dobrze już było?

Urząd Pracy, zdjęcie ilustracyjne
Urząd Pracy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Wojciech Pacewicz
GLOBALNE OCHŁODZENIE || Stopa bezrobocia w Polsce znów wzrosła.

Według najnowszych danych GUS w lipcu 2025 r. wyniosła 5,4 proc., co oznacza wzrost przez miesiąc o 0,2 p.p., a przez rok o 0,4 p.p. Skokowy wzrost, i to mimo sezonu wakacyjnego, to szczególnie zła wiadomość.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

