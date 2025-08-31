Realme GT 7

Rewelacyjna bateria, znakomity jasny wyświetlacz AMOLED, szybkie ładowanie, niezła wydajność, obsługa eSIM oraz odporność na pył i wodę (IP69) – to największe zalety tegorocznego "pogromcy flagowców" ze stajni popularnej chińskiej marki.
Świetne wrażenie robi 6,78-calowy, 10-bitowy ekran LTPO AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, rozdzielczości 1264 x 2780 pikseli i jasności szczytowej wynoszącej aż 6000 nitów (co jest bardzo przydatne podczas użytkowania w mocnym słońcu).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
