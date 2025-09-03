Skandal na rozpoczęciu roku szkolnego. Nowacka: Jest kontrola

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w jednej ze starachowickich szkół uczennice wykonały piosenkę "Wesele w Dubaju". W siei wybuchł skandal. Utwór zawiera wiele wulgaryzmów oraz mówi o zachowaniach, których nie można określić jako warte promowania wśród dzieci. Jak możemy usłyszeć w jednym z fragmentów piosenki: "W Dubaju w hotelu, na swoim weselu będę pijana, będę pijana (...) Od Warszawy, po Abu Dhabi, Tak sie kur** Polska bawi". Mimo to, utwór został wykonany podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach.

Występ oburzył zgromadzonych na sali rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Sprawę w internecie nagłośnił miejski radny Konrad Rączka. – W obecności prezydenta, dyrektorów, uczniów, rodziców. Czy o taką edukację chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji, ja się nie godzę. Czuję się zażenowany, w pewnym momencie chciałem to przerwać – powiedział na nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Nowacka zapowiada kontrolę

Do sprawy w RMF FM odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka. – Kurator świętokrzyski przeprowadza kontrolę doraźną, czy była to inwencja młodych, czy może nie zostali dopilnowani, a powinni. Promowanie alkoholu i pijaństwa nie jest niczym dobrym – poinformowała.

Dodała, że ten jeden "incydent", który nie powinien się zdarzyć, nie zmienia jej "niezłomnego stanowiska, że musimy ufać nauczycielom". – 99,9 proc. inauguracji przebiegło dobrze, szczęśliwie i radośnie i bez incydentów – stwierdziła.

Wcześniej głos zabrała także dyrekcja placówki. Jak podkreśliła wicedyrektor Barbara Bedorf, piosenka była częścią występu, którą wyrwano z kontekstu.

– To była interpretacja, to było odniesienie, to była przenośnia – nasze intencje były zupełnie inne, niż to zostało przedstawione w przestrzeni publicznej. Należałoby obejrzeć cały program artystyczny, żeby się odnieść do tego fragmentu. Kontekst całości był taki: jeżeli nie będziemy pracowali nad sobą, jeżeli nie będziemy się rozwijali w dobrym kierunku, jeżeli nie będziemy promowali dobrych rozwiązań i dobrych zachowań, to dojdzie do takiej sytuacji, jaka została przedstawiona w piosence. Jej wykonanie było swego rodzaju przestrogą na przyszłość – powiedziała i przeprosiła za wybór piosenki.

