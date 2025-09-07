Nawrocki: Ta mądrość pozwala wygrywać wybory prezydenckie

Prezydent Karol Nawrocki przybył w niedzielę do Częstochowy, aby wziąć udział w dożynkach na Jasnej Górze. Uroczystość ta jest wyrazem podziękowania dla Boga za tegoroczne plony. Podczas wygłoszonego tam przemówienia prezydent zwrócił się do rolników.

Dożynki na Jasnej Górze. Prezydent do rolników: Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo

– Jako prezydent, pragnę Wam podziękować za plony, trud pracy, pasję, przywiązanie do polskiej ziemi, do narodowej tradycji, ale też za to, że dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo, zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście ważni w architekturze polskiego bezpieczeństwa – powiedział.

Nawrocki podkreślał, że polska wieś to serce polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego. – Tu jest Polska, która trwa także za sprawą polskiej wsi. Pięknie mówił o tym Wincenty Witos, że w najtrudniejszych czasach polski chłop zachował ziemię, religię i narodowość i dzięki temu Polska po roku 1918 mogła się odrodzić. To się nie zmieni na przestrzeni wieków, że polski chłop żywił i bronił – mówił. Prezydent zastrzegł jednak, że on chce prowadzić nasz kraj do czasów, w których polski chłop i polska wieś tylko żywią, a bronić już nie muszą. – Chcę, żebyśmy żyli w świecie bez wojny. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zrobię wszystko, by tak się stało, by polska wieś żywiła, a nie musiała bronić, choć zawsze można przecież na was liczyć. Dlatego będę i jestem głosem polskiej wsi i w Polsce, i na całym świecie – przekonywał.

Nawrocki o "mądrości polskiej wsi": Pozwala wygrywać wybory

W dalszej części Karol Nawrocki podziękował rolnikom za poparcie, jakie otrzymał od nich w wyborach prezydenckich. Jak podkreślał, "z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrywać wybory prezydenckie".

– Wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji. Dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować. Będę przez całe 5 lat wywiązywał się ze swoich zobowiązań – zadeklarowała głowa państwa.

