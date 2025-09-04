To on namówił go do poparcia Nawrockiego. Trump ujawnił nazwisko

W środę prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę w Białym Domu, gdzie spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. Podczas rozmowy przy dziennikarzach, przywódcy nie szczędzili sobie ciepłych słów.

Kto nakłonił Trumpa do poparcia Nawrockiego?

– On rozegrał niesamowity wyścig. Wystartował z tyłu i wygrał z łatwością. Polacy od razu go polubili. Naprawdę go kochają. Jest teraz bardziej popularny niż wcześniej – mówił o Nawrockim amerykański przywódca.

Po tych słowach, Trump zdradził, kto skłonił go, aby przed wyborami prezydenckimi w Polsce poprzeć kandydaturę Karola Nawrockiego. Okazuje się, że decyzję tę podjął za namową swojego doradcy Vince'a Haleya, dyrektora Rady ds. Polityki Krajowej w Białym Domu. – Chcę podziękować Vince'owi Haleyowi za rekomendację. Vince był fantastyczny i doceniam to – stwierdził Trump.

Kim jest Vince Haley?

Vince Haley był jednym z kilkunastu amerykańskich przedstawicieli, którzy przybyli na uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Zanim został on szefem Rady ds., Polityki Krajowej był autorem przemówień wyborczych Donalda Trumpa oraz dyrektorem ds. polityki w jego kampanii. Zanim w 2016 roku rozpoczął współpracę z obecnym prezydentem USA, pracował dla Newta Gingricha, byłego spikera Izby Reprezentantów.

Warto zauważyć, że za udzielone poparcie polski przywódca podziękował gospodarzowi Białego Domu. – Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za zaproszenie po zaledwie miesiącu od mojego zaprzysiężenia. To znaczy, że nasze relacje są bardzo silne, jak nigdy dotąd – powiedział prezydent Polski.

– Nasze relacje są oparte na wartościach. Bardzo dziękuję za Pańskie wsparcie podczas kampanii. To była moja walka przeciwko wszystkim innym pozostałym – zaznaczył.

