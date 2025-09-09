ABW zatrzymała białoruskiego agenta. Poznaliśmy szczegóły akcji służb
ABW zatrzymała białoruskiego agenta. Poznaliśmy szczegóły akcji służb

Funkcjonariusze ABW, zdjęcie ilustracyjne
Funkcjonariusze ABW, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymała białoruskiego agenta. To efekt współpracy ze służbami innych państw.

"ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa" – przekazał we wtorek na platformie X premier Donald Tusk.

Białoruski agent zatrzymany. Siemoniak ujawnia szczegóły

"8 września 2025 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela Białorusi Uladzislau N. (...) Ustalono zakres działań i zainteresowań białoruskich służb w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W dniu 9 września 2025 r. prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanemu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 paragraf 1 kk. Podejrzany prowadził działalność wywiadowczą na terenie Polski i Węgier" – poinformował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Ponadto MSZ wezwało charge d'affaires Ambasady Białorusi w Warszawie celem poinformowania o pozbawieniu akredytacji dyplomatycznej i uznaniu za persona non grata na terenie Polski ustalonego dyplomaty białoruskiego zaangażowanego bezpośrednio w działania wywiadowcze. Prokurator skierował do sądu wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Polski zakonnik zatrzymany na Białorusi

Białoruska telewizja państwowa poinformowała w czwartek o zatrzymaniu przez KGB obywatela Polski, podejrzanego o szpiegostwo. Przekazano, że mężczyzna miał przy sobie wykradzione, tajne dokumenty z ćwiczeń Zapad-2025. Do aresztowania miało dojść w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Według wersji przedstawionej przez białoruskie media, Polak skontaktował się z obywatelem Białorusi za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaoferował mu współpracę dla polskich służb specjalnych. Białorusin miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie za zbieranie informacji niejawnych, w tym o obiektach wojskowych. Jak się okazało, Polak zatrzymany na Białorusi to 27-letni zakonnik Grzegorz Gaweł.

"Aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych" – napisał w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora specsłużb.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: X
