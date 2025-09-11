Protest rolników w Warszawie. "Walczymy o bezpieczeństwo żywnościowe"

"Stop likwidacji polskiego rolnictwa" – pod takim hasłem odbył się protest, organizowany przez Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP i Związek Zawodowy Organizacji Top Farms w stolicy. Podkreślali oni, że protest to nie tylko manifestacja niezadowolenia, ale przede wszystkim apelem o konstruktywny dialog z władzami i opracowanie realnych działań wspierających polską produkcję rolną.

Dlaczego rolnicy protestują?

Powodem protestu jest decyzja ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z 5 września, która odwołała wcześniejsze ustalenia dotyczące funkcjonowania Ośrodków Produkcji Rolniczej (OPR). Zgodnie z nowymi planami, ziemia ma wrócić do zasobu Skarbu Państwa, a hodowle przejmą państwowe instytuty. Jednak zdaniem protestujących resort nie przygotował żadnych szczegółowych wytycznych, jak ma wyglądać ten proces. Pracownicy obawiają się, że oznacza to likwidację największych w Polsce stad wysokowydajnych krów mlecznych, a tym samym – utratę setek miejsc pracy w kilku województwach.

Rolnicy przyjechali do Warszawy, bo chcą wydłużenia dzierżaw i powrotu do rozmów o utworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej. Domagają się przejrzystych przetargów, w których będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane strony, po spełnieniu ustalonych kryteriów. Zdaniem rolników, decyzja ministra to ucieczka od odpowiedzialności. Rolnicy ostrzegają, że dalsze zwlekanie oznacza poważne straty zarówno dla gospodarstw, jak i dla całego sektora hodowlanego.

– Rozmawialiśmy z ministrem Czesławem Siekierskim w tej samej sprawie, a więc, żeby utworzyć OPR i chronić polskie rolnictwo. W tej chwili minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL jedną decyzją zniszczył wszystkie nasze nadzieje, niszczy spółki, a poprzez to niszczy polską wieś. W związku z tym chciałbym, abyśmy przemówili głośno do pana ministra. Rozmawiałem z poprzednimi ministrami i był jakikolwiek plan i wiedzieliśmy, do czego chcemy dojść. Obecnie nie ma niczego. Stefan Krajewski podjął decyzję i nie słucha nikogo. Strajkujemy jako pierwsi, ale mam nadzieję, że za nami pójdą również inni. Liczę na to, że minister wycofa się ze swojej decyzji – wskazywał Grzegorz Wysocki, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP.

Likwidowane gospodarstwa produkują m.in. 40 milionów litrów mleka rocznie i niemal 10 proc. zapotrzebowania przemysłu na ziemniaki. Rolnicy przypominają, że podobny kryzys przeżywali już w czasach upadku PGR-ów – wtedy całe wsie popadły w biedę i bezrobocie.

– Łączy nas troska o nasze jutro i przyszłość polskiego rolnictwa. Spotykamy się, by zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację, w której się znaleźliśmy, ale również, by pokazywać, jakie konsekwencje dla kraju mają podejmowane zza biurka decyzje. Pokażmy, że nie ma na to naszej zgody. Chcemy pracy, nie zasiłków (...) Nasze poważne obawy budzi fakt, że te instytucje oraz podległy Ministerstwu – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie są przygotowane do tego procesu – wskazywał Eugeniusz Wachowiak, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP przy Top Farms Wielkopolska.

– Apelujemy, aby nie niszczyć dorobku ostatnich 30 lat. Pamiętamy czasy upadku PGR-ów. Teraz historia może się powtórzy. Jeżeli tempo procedowania przez urzędników KOWR i podległych pracowników ministerstwa nie zostanie dostosowane do tempa rozpoczętych procesów restrukturyzacji, to za kilka tygodni nie będzie czego przejmować, a my zostaniemy na bruku. Chcemy pracy, nie zasiłków – mówił Janusz Gużda, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP przy Top Farms Głubczyce.

Najważniejsze postulaty rolników to: natychmiastowe wytyczne dla KOWR i spółek państwowych dotyczące przejmowania majątku i hodowli; ochrona miejsc pracy dla rolników z dużych gospodarstw; utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju; zabezpieczenie produkcji dla przemysłu spożywczego; ochrona największych stad krów mlecznych w Polsce.

– Pan minister Krajewski przekazał w krótkiej wiadomości, że nie będzie OPR. W związku z tym los wielu tysięcy ludzi stanął pod znakiem zapytania. Nie mamy jasnych informacji, czy spółki Skarbu Państwa przejmą polskich pracowników, którzy dbają o polskie rolnictwo. Nie wiemy, co stanie się z inwentarzem. Nie ma gwarancji, że infrastruktura, którą tworzyliśmy przez dekady zostanie wykorzystana. Jesteśmy tu po to, by głośno powiedzieć, że bez ludzi, zwierząt i infrastruktury nie da się prowadzić gospodarstw. Walczymy o coś więcej, niż miejsca pracy. Walczymy o ciągłość produkcji, bezpieczeństwo żywnościowe kraju i szacunek dla pokoleń, które uprawiały ziemię – mówił jeden z przedstawicieli rolników.

