Pieskow odpowiada na słowa Tuska o manewrach Zapad

Pieskow w rozmowie z dziennikarzami został poproszony o komentarz do słów Tuska, który nazwał manewry Zapad "agresywnymi" i "symulującymi atak" na przesmyk suwalski.
– Ćwiczenia rzeczywiście się odbędą. To są ćwiczenia zaplanowane, nie są wymierzone w nikogo. Mówimy o kontynuacji współpracy wojskowej i ćwiczeniu interakcji między dwoma strategicznymi sojusznikami – przekonywał rzecznik Kremla, cytowany w czwartek przez agencję Interfax.
Podkreślił, że "żadne z tych działań nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu trzeciemu".
Zapad 2025. W piątek ruszają manewry wojskowe Rosji i Białorusi
W dniach 12-16 września odbędzie się tzw. faza aktywna rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2025. Według litewskiego wywiadu weźmie w nich udział 30 tys. żołnierzy obu państw.
Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że w związku z manewrami wojskowymi Białorusi i Rosji Polska zamknie granicę z Białorusią w czwartek o północy.
– W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne z punktu widzenia doktryny wojskowej manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy – mówił premier przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.
Szef rządu stwierdził, że celem białorusko-rosyjskich działań jest m.in. przesmyk suwalski. – To ma swoje różne konsekwencje, m.in. odpowiedzią są także manewry po naszej stronie, polskiego wojska i sił sojuszniczych – wskazał Tusk.
Pod koniec sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy ostrzegło Białoruś przed przeprowadzeniem prowokacji podczas ćwiczeń Zapad i zaapelowało do europejskich partnerów o zachowanie czujności.
Według Ośrodka Studiów Wschodnich ćwiczenia Zapad 2025 będą znacząco mniejsze niż ostatnie edycje z lat 2021 i 2017, jednak skalą zaangażowanych sił i środków porównywalne z organizowanymi w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Czytaj też:
Szef Sztabu Generalnego Białorusi: Polska została poinformowana o zbliżających się dronach
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.