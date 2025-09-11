Pieskow odpowiada na słowa Tuska o manewrach Zapad

Pieskow w rozmowie z dziennikarzami został poproszony o komentarz do słów Tuska, który nazwał manewry Zapad "agresywnymi" i "symulującymi atak" na przesmyk suwalski.

– Ćwiczenia rzeczywiście się odbędą. To są ćwiczenia zaplanowane, nie są wymierzone w nikogo. Mówimy o kontynuacji współpracy wojskowej i ćwiczeniu interakcji między dwoma strategicznymi sojusznikami – przekonywał rzecznik Kremla, cytowany w czwartek przez agencję Interfax.

Podkreślił, że "żadne z tych działań nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu trzeciemu".

Zapad 2025. W piątek ruszają manewry wojskowe Rosji i Białorusi

W dniach 12-16 września odbędzie się tzw. faza aktywna rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2025. Według litewskiego wywiadu weźmie w nich udział 30 tys. żołnierzy obu państw.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że w związku z manewrami wojskowymi Białorusi i Rosji Polska zamknie granicę z Białorusią w czwartek o północy.

– W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne z punktu widzenia doktryny wojskowej manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy – mówił premier przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.

Szef rządu stwierdził, że celem białorusko-rosyjskich działań jest m.in. przesmyk suwalski. – To ma swoje różne konsekwencje, m.in. odpowiedzią są także manewry po naszej stronie, polskiego wojska i sił sojuszniczych – wskazał Tusk.

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy ostrzegło Białoruś przed przeprowadzeniem prowokacji podczas ćwiczeń Zapad i zaapelowało do europejskich partnerów o zachowanie czujności.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich ćwiczenia Zapad 2025 będą znacząco mniejsze niż ostatnie edycje z lat 2021 i 2017, jednak skalą zaangażowanych sił i środków porównywalne z organizowanymi w pierwszej dekadzie XXI wieku.

