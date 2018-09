Konwencja PSL. "Może Morawiecki nie widzi nowych dróg przez zaciemnione szyby limuzyny?"

Podczas konwencji w Rzeszowie lider PSL odniósł się do wypowiedzianych w ubiegły weekend słów premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu krytykował PO i PSL za niewystarczające jego zdaniem inwestycje w drogi.

– Może premier Morawiecki nie widzi nowych dróg przez zaciemnione szyby limuzyny? To kłamstwo, że nie budowaliśmy dróg. Będziemy codziennie odkłamywać jego słowa – komentował dzisiaj lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Budowaliśmy tysiące kilometrów dróg i będziemy robić to dalej w samorządach. Proponujemy Trójpak Drogowy Ludowców: droga, chodnik i ścieżka rowerowa. To nasza propozycja – mówił dalej polityk.

Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu mówił też m.in. o wsparciu dla emerytów i opiece nad najmłodszymi. – Wyprawka to za mało. Proponujemy cały Pakt Dla Edukacji: ciepły posiłek, lekki i tornister, angielski od pierwszej klasy czy ograniczenia liczebności klas – tłumaczył polityk.

– Jedni skręcają w lewo, inni w prawo, a my idziemy naprzód, środkiem drogi. Jesteśmy jedyną formacją w centrum. Dziś widzimy, że decyzja o samodzielnym starcie była słuszna – dodał Kosiniak-Kamysz, nazywając PiS „fałszywym obrońcą polskiej wsi”. – To PSL jest jedyną partią walczącą o poprawę bytu polskich rolników – dodał lider partii.

Czytaj także:

Zwrot ws. pozwu PO? Witczak: Sąd rozpatrzy sprawę premiera w trybie wyborczymCzytaj także:

Pawłowicz ostrzega: Marszałkowie województw z PSL, idziemy też po was!