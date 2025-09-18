"Jestem absolutnie pewien". Co wydarzyło się w Wyrykach?

Prokuratura utajniła informacje o obiekcie, który spadł na dom w Wyrykach. Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał odpowiedzieć na pytanie o charakter zdarzenia. – Działa prokuratura, działa żandarmeria, są tutaj pewne przypuszczenia, ale nie chcę wyprzedzać tego, co powiedzą śledczy, tego, co powie wojsko (...) Ale nie mogę o tym mówić […] działa wojsko, działa prokuratura – powiedział na antenie Radia Plus.

Podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał w rozmowie z Polsat News, że na dom spadł rosyjski dron. Z kolei z informacji dziennika "Rzeczpospolita" wynika, że na dom w Wyrykach spadł nie rosyjski dron, tylko polska rakieta. Pocisk miał zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia rosyjskiego drona. Gazeta wskazuje, że lubelska prokuratura bez żadnych trudności zidentyfikowała szczątki 17 dronów, jednak o obiekcie, który spadł spadł w Wyrykach, nie chce mówić.

Rzecznik rządu? Państwo naprawdę zadziałało

Do sprawy odniósł się w czwartek na antenie Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Uczestniczyłem w naradzie o 6:30 w BBN, pana prezydenta z panem premierem. Wojsko obu panów informowało dokładnie tą samą informacją. Taka sama informacja została przekazana na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i jest komunikat w tej sprawie Dowództwa Operacyjnego RSZ, że bez żadnej zwłoki, bez żadnego wyeliminowania kogokolwiek wszystkie informacje w tej sprawie były przekazywane na bieżąco – powiedział przedstawiciel Rady Ministrów.

– Jestem absolutnie pewien, że państwo naprawdę zadziałało, wszystkie procedury zadziałały. […] Niepotrzebnie, myślę, ktoś z otoczenia pana prezydenta wlał do tej dyskusji taki niepotrzebny ogień polityczny, bo naprawdę wszelkie informacje były przekazywane – zaznaczył.

Rosyjska ambasada zostanie przeniesiona?

Adam Szłapka zabrał również głos ws. pomysłu przeniesienia ambasady Rosji w Warszawie.

– Nie podoba mi się to, że tak duży i okazały budynek jest w centrum miasta, w tak kluczowym miejscu – przyznał rzecznik rządu.

– Nie wszystko się da załatwić uchwałami Sejmu i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie z tego doskonale sprawę, natomiast to są sprawy, gdzie wiodące jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i myślę, że przygotuje w tej sprawie stanowisko rządu – podkreślił.

