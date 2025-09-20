Kłótnia o samolot. Wroński: Do tej pory istniała elegancka tradycja

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką ruszyli w drogę do Nowego Jorku. Podczas wizyty prezydent weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Przed wylotem do Nowego Jorku, podczas konferencji prasowej na warszawskim lotnisku wojskowym na Okęciu, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki spotka się też m.in. z inwestorami i Polonią.

– Głównym celem tej wizyty jest oczywiście wygłoszenie wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym, czyli przed reprezentantami wszystkich państw zgromadzonych w ONZ. W siedzibie w Nowym Jorku pan prezydent wygłosi, (...) programowe wystąpienie co do aktualnych wyzwań, jakie stoją przed światem, przed Polską, przed naszym regionem – podkreślił minister.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej wskazał, że Nawrocki będzie mówił z naszej perspektywy "o wyzwaniach natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami – a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

Przydacz: Nie wpłynęła prośba. Wroński: Obowiązywała elegancja tradycja

Dopytywany, czy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest w polskiej delegacji na sesję ONZ odparł, że jest jedna delegacja polska pod przywództwem prezydenta Nawrockiego "i w ramach tej delegacji członkiem jest także minister spraw zagranicznych". – Tak to wygląda w dokumentach, natomiast w praktyce wiadomo, że minister spraw zagranicznych będzie miał szereg swoich własnych spotkań – powiedział Przydacz. Zaznaczył, że Pałacu Prezydenckiego nie wpłynęła żadna prośba o to, aby minister Sikorski podróżował z prezydentem jednym samolotem.

Do tej kwestii już po wylocie prezydenta do USA odniósł się rzecznik MSZ Paweł Wroński. "Informuję, że do tej pory istniała elegancka tradycja zapraszania przez prezydenta RP szefa dyplomacji na pokład samolotu, lecącego na sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ" – napisał na platformie X.

