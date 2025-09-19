"Lecą na dwa samoloty". Wrze na linii Nawrocki-Sikorski

Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędzie się w Nowym Jorku. Podczas posiedzenia prezydent RP Karol Nawrocki wygłosi wystąpienie. Ze strony internetowej prezydenta wynika, że wizyta w USA potrwa od 21 do 24 września. Wiadomo, że w delegacji prezydenta ma być minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Karol Nawrocki poleci w sobotę osobnym samolotem na Zgromadzenie Ogólne ONZ i nie weźmie na pokład szefa MSZ, który w weekend będzie miał w Bukowinie Tatrzańskiej spotkanie z młodymi ludźmi zaangażowanymi w jego ruch polityczno-społeczny – donosi money.p. – Oczywiście na miejscu będziemy stanowić jedną delegację, ale przylatujemy osobno. Zakładamy, że Sikorski wyleci najpóźniej w niedzielę wieczorem – przekazał współpracownik prezydenta.

Prezydent i szef MSZ na wojennej ścieżce

Ze strony rządowej płynie przekaz o tym, że to Karol Nawrocki nie chce lecieć tym samym samolotem, co minister. – Wicepremier Sikorski nie został zaproszony na pokład prezydenckiego samolotu, oczywiście na sali obrad obaj politycy będą razem – wskazuje informator z rządu. "Inna sprawa, że Karol Nawrocki zwyczajnie nie chce rozmawiać z Radosławem Sikorskim, z którym jest w otwartym konflikcie. Rozmówcy z otoczenia prezydenta sugerują, że Nawrocki powiedział, że partnerem dla niego jest premier" – czytamy.

Między innymi z tych względów przełomu nie przyniosło czwartkowe spotkanie wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego z Marcinem Przydaczem, ministrem w Kancelarii Premiera odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe – wskazuje serwis. – Bosacki próbował skierować rozmowę na sprawę personaliów, proponował różne opcje wyjścia z impasu, ale niczego nie uzgodniono. Mieliśmy wrażenie, że Donald Tusk nie przekazał mu, że prezydent woli rozmawiać bezpośrednio z szefem rządu – ocenia rozmówca z otoczenia Karola Nawrockiego.

