Ruszył proces ekstradycyjny byłego szefa RARS. "Sędzia rozpoczął od ostrzeżenia"

Od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego".

Do tej pory w śledztwie przedstawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu oraz twórcy marki odzieżowej Red is Bad Pawłowi Sz.

Ekstradycja Kuczmierowskiego. Ruszył proces

W poniedziałek (22 września) przed sądem magistrackim gminy Westminster w Londynie rozpoczął się proces ekstradycyjny Michała Kuczmierowskiego. Zakończenie procesu zaplanowane jest na czwartek – poinformował Polską Agencję Prasową przedstawiciel sądu. Rozprawa dotyczy ważności nakazu ekstradycji, który został wydany jesienią ubiegłego roku przez polskie władze.

Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszał w sierpniu 2024 r. zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu za to 10 lat więzienia.

Na początku września ub.r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję. 10 lutego br. były szef RARS został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji. Nadal przebywa w Wielkiej Brytanii. Jego obrona starała się o wydanie listu żelaznego. Nie zgodził się jednak na to Sąd Okręgowy w Warszawie. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, to po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

"Sędzia rozpoczął od ostrzeżenia dla dziennikarzy"

"Ruszyła rozprawa ekstradycyjna byłego szefa RARS. Sędzia rozpoczął od ostrzeżenia dla polskich dziennikarzy. Ostatnio jeden z nich zrobił zdjęcie w sali, co jest przestępstwem. »Jeśli to się powtórzy, usunę wszystkich z miejsc dla prasy«. Michał K. jest w sali. Poprzednio łączono się z nim zdalnie. Sąd zaczyna od ustalania, jak działa prokuratura w Polsce. Pyta eksperta, czy prokurator generalny zawsze jest związany z władzą wykonawczą" – relacjonował na platformie X Adam Dąbrowski, londyński korespondent Polskiego Radia.

Dziennikarz podkreślił, że podstawowe zadanie brytyjskiego sądu to ustalić, czy były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będzie sprawiedliwie sądzony w Polsce.

