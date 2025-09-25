Prezes TK napisał do komendanta policji. Ostrzega przed konsekwencjami

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie zaplanowano na 29 września. Były minister sprawiedliwości osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji. Ziobro podkreśla, że zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, komisja działa nielegalnie, a więc po prostu nie może jej uwiarygadniać swoją obecnością na posiedzeniu.

"Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, zwracając się o zapewnienie przestrzegania porządku prawnego. Wskazał, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną" – podano w komunikacie TK.

8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające, w którym nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r.. Wyrok ten głosi, że uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. "Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków" – zaznaczono.

TK zabiera głos

Wcześniej głos w sprawie zabrali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. W wydanym komunikacie podkreślono, że decyzja warszawskiego sądu narusza wydane przez Trybunał orzeczenie.

"Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku tzw. sejmowej komisji ds. Pegasusa stanowi jawne pogwałcenie postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego wydanego w indywidualnej sprawie. Należy podkreślić, że postanowienie tymczasowe nie podlega obowiązkowi publikacji, wystarczy bowiem, że zostanie doręczone właściwym organom, co w niniejszej sprawie zaistniało" – napisano.

"Wszelkie podejmowane na wniosek tzw. sejmowej komisji działania organów władz publicznych, w tym sądów, nie znajdują podstawy prawnej i są wprost sprzeczne z ww. postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego, co wyczerpuje znamiona poważnych czynów zabronionych" – dodano.

Czytaj też:

Ziobro reaguje na decyzję sądu. "Przestępstwo nie może być źródłem prawa"Czytaj też:

Sroka: Jest zgoda sądu na przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję