Sejm uchwalił zakaz trzymania psów na łańcuchu. Klub PiS podzielony

Sejm uchwalił w piątek projekt klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, który wprowadza zakaz trzymania psów na uwięzi, na przykład na łańcuchu, z wyjątkiem m.in.: spaceru na smyczy, transportu, tresury, wizyty u weterynarza, krótkotrwałego uwiązania, np. przed sklepem czy w sytuacji, kiedy pies stwarza niebezpieczeństwo dla innych.

Za głosowało 280 posłów, w tym wszyscy obecni w sali plenarnej posłowie koalicji rządzącej (KO, PSL, Polska 2050, Lewica). Z kolei klub PiS podzielił się w głosowaniu: 49 parlamentarzystów, w tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, opowiedziało się za tzw. ustawą łańcuchową, 84 deputowanych było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, jak wskazał serwis 300polityka, niektórzy posłowie – co widać, porównując wcześniejsze i późniejsze głosowania – wyjęli karty. Konfederacja w całości głosowała przeciwko.

Teraz ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Dotychczasowe przepisy pozwalają na trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały nie dłużej niż 12 godzin na dobę. Długość uwięzi nie może być krótsza niż trzy metry. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

"Koniec ustawy łańcuchowej. Wreszcie!" – skomentował na platformie X premier Donald Tusk.

Ustawa łańcuchowa. Co się zmieni?

Nowe przepisy wprowadzają definicję kojca jako miejsca, gdzie pies przebywa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nie może samodzielnie wyjść. Właściciele będą musieli zapewnić psom kojce utwardzone i w większości zadaszone, o powierzchni nie mniejszej niż: 10 metrów kwadratowych dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 metrów kwadratowych dla psa o masie od 20 do 30 kg, 20 metrów kwadratowych dla psa powyżej 30 kg.

Kojec będzie musiał być powiększany wraz z liczbą przebywających w nim psów. Przepisy nie obejmą zwierząt przebywających w schroniskach.

