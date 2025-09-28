Płeć na pokaz

Myślę, że będziesz Stellą, ale kto to wie; a ja myślę, że będziesz chłopakiem. Andzia mówiła Max i mi się Max podoba – mówią goście "gender reveal party" (imprezy z okazji ujawnienia płci dziecka; dalej GRP), zorganizowanej przez małżeństwo influencerów. Angelika "Andziaks" i Łukasz "Luka" Trochonowiczowie mają już czteroletnią córeczkę Charlotte. Znając rozmach, z jakim posiadający milionowe zasięgi twórcy internetowi pokazywali światu pierwszą ciążę i kolejne etapy życia małej Charlie, przy okazji drugiego dziecka fani pary oczekiwali czegoś spektakularnego. Nie zawiedli się. – Ja chcę Max albo Liam. Max jest dla mnie takie fajne, krótkie, mocne, charakterne. Luka kiedyś powiedział bardzo brzydko, że to jest imię, które kojarzy mu się z psem – wspomina w prawie 20-minutowym vlogu z imprezy przyszła mama.