Król bigamista

Natomiast po jej śmierci w różnych miastach swojego państwa zorganizował prywatne haremy i "nic sobie nie robił ze zbawiennych upomnień i rad biskupów i panów". Musiał jednak mieć następcę tronu, dlatego mając już ponad 40 lat, poślubił 29 września 1341 r. w Poznaniu Adelajdę Heską, która tego dnia została też koronowana.