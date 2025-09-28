Król bigamista

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA || Kazimierz Wielki już za życia pierwszej żony, Litwinki Aldony, uchodził za wyjątkowego kobieciarza.
Natomiast po jej śmierci w różnych miastach swojego państwa zorganizował prywatne haremy i "nic sobie nie robił ze zbawiennych upomnień i rad biskupów i panów". Musiał jednak mieć następcę tronu, dlatego mając już ponad 40 lat, poślubił 29 września 1341 r. w Poznaniu Adelajdę Heską, która tego dnia została też koronowana.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
