Nowy szczupak wstawie

SPODE ŁBA || W coraz jaśniejszych barwach rysuje się, zdaniem większości polskich mediów, bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Zawdzięczać to mamy inwestycji ukraińskiego konsorcjum DTEK, które we współpracy z Amerykanami zbuduje w Trzebini nowoczesne magazyny energii. Ma to być inwestycja strategiczna, która stworzy w naszym kraju "rezerwę energii", pomocną w momentach gwałtownego obciążenia systemu energetycznego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.