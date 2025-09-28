Nowy szczupak wstawie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Nowy szczupak wstawie

Dodano: 
Rinat Achmetow, najbogatszy człowiek na Ukrainie
Rinat Achmetow, najbogatszy człowiek na Ukrainie Źródło: PAP/EPA / ROBERT GHEMENT
SPODE ŁBA || W coraz jaśniejszych barwach rysuje się, zdaniem większości polskich mediów, bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zawdzięczać to mamy inwestycji ukraińskiego konsorcjum DTEK, które we współpracy z Amerykanami zbuduje w Trzebini nowoczesne magazyny energii. Ma to być inwestycja strategiczna, która stworzy w naszym kraju "rezerwę energii", pomocną w momentach gwałtownego obciążenia systemu energetycznego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także