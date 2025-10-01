"Dezinformacja". Wojsko dementuje doniesienia ukraińskich mediów

Ukraińskie media poinformowały około godziny 18:30, że "Polska wysłała w powietrze sześć samolotów F-16 przygotowując się do zestrzelenia dwóch rosyjskich dronów rozpoznawczych, które mogłyby teraz przylecieć do Polski z Ukrainy". Taka informacja pojawiła się na portalu społecznościowych agencji Unian.

Wojsko dementuje doniesienia ukraińskich mediów

Doniesienia te skomentował w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. – Nie ma żadnej aktywności polskiego lotnictwa. Proszę traktować to jako dezinformację. Jeśli Polska poderwie myśliwce, będziemy o tym informować – poinformował.

Podkreślił przy tym, że wojsko zaobserwowało aktywność rosyjskich bezzałogowców. Sytuacja jest monitorowana, ale nie została podjęta decyzja o wzbiciu w niebo polskich lub sojuszniczych samolotów.

Ataki na Ukrainę

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że ataki rozpoczęły się chwilę po godzinie 17:00 czasu lokalnego. Wówczas uruchomiono pierwsze alarmy związane z zagrożeniem powietrznym w obwodzie czernihowskim.

"Kilka grup wrogich bezzałogowych statków powietrznych znajduje się na wschodzie obwodu czernihowskiego i na granicy z obwodem sumskim i kieruje się na południe" – dodano.

Następnie strona ukraińska poinformowała o alarmach w kolejnych regionach. Drony przelatywały m.in. w obwodzie rówieńskim oraz wołyńskim.

