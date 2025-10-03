"Wejdę do rządu". Nieoczekiwana deklaracja Petru

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także nie będzie startował w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek szef Polski 2050 przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Swoją kandydaturę na nowego przewodniczącego Polski 2050 ogłosił już Ryszard Petru, który – jak podkreślił – ma inną wizję niż Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Petru: Nie mam zamiaru zmieniać nazwy

Petru odniósł się w piątek do swojej kandydatury na antenie Radia Zet.

– Nie mam zamiaru w żadnym wypadku zmieniać nazwy, natomiast wystartowałem na szefa tej partii, Polski 2050. Oficjalnie zgłosiłem swoją kandydaturę, ale procedura jeszcze nie została uruchomiona nawet formalnie, w związku z tym wybory będą wtedy (w styczniu) i chciałbym odzyskać blask i poparcie rzędu 10 proc. dla partii Polska 2050, co w koalicji rządowej jest możliwe w ciągu 2 lat, dlatego że jesteśmy elementem sprawczym – powiedział były lider Nowoczesnej. – My zmieniamy świat, zmieniamy Polskę na lepsze – dodał.

Jak podkreślił parlamentarzysta, projekt Polska 2050 jest również jego projektem, dlatego czuje się za niego współodpowiedzialny. – Nie chcę stać z boku i patrzeć, jak coraz bardziej się chybocze. Uważam, że ostatnie miesiące to była seria błędów, zły wybór kierunku np. po co ten pomysł z katastrem, nie wiem, dlaczego był zgłaszany, żebyśmy wprowadzali podatek katastralny – stwierdził.

Tak Hołownia poinformował współpracowników o swoich planach

Ryszard Petru skomentował również do starań Szymona Hołowni o funkcję w ONZ.

– O komisarzu, o kandydowaniu na komisarza dowiedziałem się w sobotę i tę jednoznaczną deklarację, którą złożył, że nie będzie dalej startował jednoznacznie i to dopiero była sobota, wcześniej to były domysły – powiedział parlamentarzysta. – To była informacja na Radzie Krajowej – dodał.

Petru, odnosząc się do swoich planów politycznych, wyznał, że nie ogranicza się tylko do walki o przywództwo w partii.

– Wejdę do rządu. Nie ma lepszej możliwości realizacji programu niż bycie w rządzie – zapowiedział polityk Polski 2050.

