"Do Rzeczy" nr 41: Kto kogo? Twarda gra na prawicy 

– Na naszych oczach polityczna kariera Szymona Hołowni dobiega kresu. Na myśl przychodzą pseudokariery Janusza Palikota, Ryszarda Petru czy Roberta Biedronia, ale historia Hołowni jest jednak czymś wyjątkowym – pisze Piotr Semka w artykule „Operacja »Celebryta« – faza zamknięcia”

– Ma własne, profesjonalnie prowadzone media społecznościowe i budowany pod okiem ekspertów wizerunek. Pełniąca od dwóch miesięcy funkcję pierwszej damy Marta Nawrocka nie chce popełniać błędów poprzedniczki – ocenia Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w tekście „Projekt »Pierwsza Dama«”



– Jak odzyskać dobra polskiej kultury od Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji? – o zagrabionym polskim dziedzictwie kulturowym opowiada w rozmowie z Radosławem Wojtasem Aleksandra Biniszewska, prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

– Dlaczego Charlie Kirk nie zostanie świętym – wyjaśniaMichał Murgrabia w tekście „Święty Charlie Kirk?”

– Administracja Donalda Trumpa przy pomocy swoich biznesowych sojuszników chce dokonać wielkiego odrodzenia chrześcijańskiego syjonizmu w USA. Szczególną rolę w tym procesie mają odgrywać media społecznościowe. Wyrugowane zostałyby z nich nie tylko treści wspierające sprawę palestyńską, lecz także wszystkie, którym przyprawi się łatkę „antysemickich” –pisze Jakub Wozinski w tekście „Kto będzie władał algorytmem TikToka?”

W najnowszym numerze również: Łukasz Warzecha o szorstkiej przyjaźni między Zbigniewem Ziobrą i Mateuszem Morawieckim, prof. Bogdan Chazan krytycznie o edukacji zdrowotnej, Grzegorz Majchrzak o „smutnych panach” na tropie Nobla dla Miłosza, Maciej Pieczyński o aktualnej sytuacji na froncie wojny Rosji z Ukrainą, Jacek Przybylski o kontrrewolucji w armii USA.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 6 października 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

„Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego

i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe

i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.





Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych

oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.