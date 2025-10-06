Kuczmierowski, służby i broń dla Ukrainy. Korneluk zabrał głos

Jak podaje Onet.pl, były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych opuszczając Polskę nie bez powodu wybrał Londyn. – Może tam liczyć na ochronę angielskich służb specjalnych, którym pomagał w przerzucie broni do Ukrainy – mówią źródła portalu.

Od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego". Do tej pory w śledztwie przedstawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu oraz twórcy marki odzieżowej Red is Bad Pawłowi Sz.

Korneluk: To spekulacja dziennikarska

Do publikacji Onetu odniósł się w poniedziałek na antenie radia TOK FM prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

– Z dużym zaskoczeniem zaznajomiłem się z treścią tego artykułu, traktuję to jako spekulację dziennikarską – powiedział.

– Od strony takiej merytorycznej, takiej prawdziwej pracy prokuratorskiej, nie mamy żadnych dowodów, materiałów, które by wskazywały na jakieś dziwne, inne zachowania innych służb specjalnych, które próbowałyby ingerować w toczący się proces ekstradycyjny. Jestem przekonany, że brytyjski wymiar sprawiedliwości w niedługim czasie podejmie decyzję – podkreślił Korneluk.

Ruszyła ekstradycja Kuczmierowskiego

W poniedziałek (22 września) przed sądem magistrackim gminy Westminster w Londynie rozpoczął się proces ekstradycyjny Michała Kuczmierowskiego. Zakończenie procesu zaplanowane jest na czwartek – poinformował Polską Agencję Prasową przedstawiciel sądu. Rozprawa dotyczy ważności nakazu ekstradycji, który został wydany jesienią ubiegłego roku przez polskie władze.

Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszał w sierpniu 2024 r. zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu za to 10 lat więzienia.

Na początku września ub.r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję. 10 lutego br. były szef RARS został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji. Nadal przebywa w Wielkiej Brytanii. Jego obrona starała się o wydanie listu żelaznego. Nie zgodził się jednak na to Sąd Okręgowy w Warszawie. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, to po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

