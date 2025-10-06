"Wróciła przyjaźń polityczna"? Bielan ujawnia kulisy spotkań z Kamińskim

Europoseł PiS Adam Bielan był pytany w RMF FM – w kontekście ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych – czy widział się wówczas z politykiem PSL, wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim.

– Nie widywałem się z Michałem chyba ponad 10 lat, ale w ostatnich miesiącach widziałem się kilka razy. Natomiast nie chcę mówić o okolicznościach – powiedział.

Adam Bielan na pytanie o to, czy "wróciła przyjaźń polityczna", odpowiedział, że „Michał Kamiński jest dzisiaj członkiem innego obozu, jest członkiem obozu PSL, chociaż nie wiem, czy jest formalnie członkiem PSL-u, który jest w koalicji rządowej”. – I dopóki to się nie zmieni, to trudno mówić o jakiejś przyjaźni – dodał.

Podkreślił, że "w wielu sprawach – na przykład relacji polsko-amerykańskich – podziela jego poglądy". – On pierwszy z polityków obecnej koalicji mówił, jak bardzo szkodliwe są słowa Tuska, który oskarżył Donalda Trumpa o zdradę i się nigdy z tych słów nie wycofał. One bardzo szkodzą, a ponieważ Michał Kamiński bywa dość regularnie w Waszyngtonie – nie ze mną, bo robi to od wielu lat – to wie, jak bardzo to szkodzi naszym relacjom – podkreślił.

Europoseł PiS dopytywany o to, czy obaj politycy widzieli się w USA, zaznaczył, że nie chce mówić o okolicznościach "w których się spotykam z innymi politykami, bo nie wiem, czy sobie tego życzą". – Ja nie mam nic do ukrycia, ale proszę pytać pana marszałka Kamińskiego. Nie chcę mu szkodzić. I tak już ma wystarczająco dużo kłopotów po kolacji ze mną – powiedział.

Głośne spotkanie w mieszkaniu Adama Bielana

O Michale Kamińskim zrobiło się głośno po tym, jak na początku lipca w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, doszło do spotkania, w którym udział wzięli: marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński. Wicemarszałek Senatu ostro krytykował Platformę Obywatelską po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Część polityków KO domagała się odwołania Michała Kamińskiego z funkcji wicemarszałka Senatu.

