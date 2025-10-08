Prace domowe wrócą? Nowacka przekazała nowe informacje

Minister edukacji Barbara Nowacka została zapytana podczas konferencji prasowej o to, co dalej z pracami domowymi.

– Zespół, który miał wypracować rekomendacje, z tego co wiem, nadal pracuje. Jedno jest pewne – że nie będzie tak, jak było. To znaczy nie ma powrotu do tego, co było przed rokiem 2023, kiedy dzieciaki godzinami odrabiały prace domowe z materiałów, które nie były przerobione na wcześniej lekcjach i goniły to, co nie udało się nauczycielom zrobić na lekcjach, ponieważ po »deformie« pani Zalewskiej w klasach szkoły podstawowej była cała szkoła podstawowa i gimnazjum – wyjaśniła.

Poinformowała, że "kiedy będziemy gotowi z rekomendacjami z przyjemnością je państwu przekażemy".

Raport ws. likwidacji prac domowych

W ostatnich dniach do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafił raport Instytutu Badań Edukacyjnych, który wskazał, jakie efekty przyniosła likwidacja prac domowych w szkołach podstawowych. Eksperci pracujący nad tym dokumentem zbierali opinie nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Analiza oparta jest na danych z ponad 7,5 tys. ankiet z reprezentatywnej próby 2081 szkół.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer tłumaczyła w Wirtualnej Polsce, że "z tego raportu widać, że część nauczycieli nie zaakceptowała tej zmiany". – Jednocześnie zauważają, że uczniowie są bardziej odciążeni, że mają czas na inne zajęcia. Część nauczycieli nie stosuje informacji zwrotnej, co oczywiście jest wadą. Skuteczność metody zawartej w rozporządzeniu MEN polega na tym, że jeśli uczeń odrobi pracę domową, to otrzyma informację, co zrobił dobrze, a co zrobił źle – wyjaśniła.

Ograniczenie prac domowych

Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w szkołach podstawowych. Zgodnie z przepisami w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych pisemnych i praktyczno-technicznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe mogą być zadawane, jednak nie są obowiązkowe. Zamiast oceny z pracy domowej, uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy. W marcu tego roku minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała ewaluację wprowadzonych przepisów.

