Wrócą prace domowe? Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer została zapytana w Radiu Zet, czy prace domowe powinny być znów obowiązkowe. Poinformowała, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka "będzie pewnie w październiku decydować, w jakiej postaci powinny być zmiany i od kiedy".
– Na pewno nie chcemy powrotu prac domowych w takim zakresie, jak było to przed zmianą. Będziemy wypracowywać jakieś rozwiązanie, które nie będzie powrotem do tego, co było przed ograniczeniem – przypominam – oceniania, ponieważ pracę domową w dalszym ciągu można zadawać, tylko że ocena powinna mieć charakter odpowiedzi, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle – dodała.
MEN czeka na analizę ws. prac domowych
Wiceminister edukacji przekazała ponadto, że do końca września MEN ma otrzymać analizy z Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego, który przeprowadza ewaluację przepisów dotyczących ograniczenia prac domowych. Analiza Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego ma zawierać opinie nauczycieli i uczniów oraz przeanalizowane wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Ograniczenie zadawania prac domowych
Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w szkołach podstawowych. Zgodnie z przepisami w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych pisemnych i praktyczno-technicznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe mogą być zadawane, jednak nie są obowiązkowe. Zamiast oceny z pracy domowej, uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy. W marcu tego roku minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała ewaluację wprowadzonych przepisów.
