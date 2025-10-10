Masz dzieci w wieku szkolnym? Nowe "400 plus" może odciążyć twój budżet domowy

Od 1 września 2022 r. każda szkoła w Polsce ma obowiązek zapewnić uczniom ciepły posiłek. Praktyka jest jednak taka, że w większości placówek obiad jest płatny. To oznacza, że problem niedożywienia dzieci – szczególnie z uboższych rodzin – wciąż pozostaje nierozwiązany.

Projekt ustawy, która ma zmienić tę sytuację, złożono do Sejmu 26 września 2025 r. z inicjatywy posłów z klubów PiS, Lewicy, Razem, Republikanów oraz posłów niezrzeszonych (został zainicjowany przez Razem). Obecnie dokument został przekazany do opinii Biura Analiz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, a także do m.in. Prokuratora Generalnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Dialogu Społecznego i organizacji samorządowych.

Ile kosztuje szkolny obiad?

Zgodnie z obowiązującym prawem rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą zostać zwolnieni z opłat za obiady, jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej lub losowej. W praktyce jednak brak jednoznacznych kryteriów sprawia, że dostęp do darmowych posiłków zależy często od uznaniowych decyzji urzędników.

Pojawiają się też inne problemy, takie jak wykluczenie i stygmatyzacja, przez część rodziców rezygnuje ze zgłaszania dziecka do programu, albo niewielkie przekroczenie progu dochodowego.

Ceny obiadów ustalane są przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Nie mogą one przekraczać kosztu produktów potrzebnych do przygotowania dania. W praktyce jednak obiady kosztują dziś od 4 do 8 zł za zupę i od 16 do 20 zł za drugie danie, a dodatkowe napoje to kolejne kilka złotych. Dla rodzin z kilkorgiem dzieci oznacza to wydatek rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

Nowe wsparcie dla rodziców. "400 plus"

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący powszechny dostęp do darmowych, ciepłych posiłków dla uczniów szkół podstawowych. Zakłada on likwidację opłat za obiady, niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Jak wskazują autorzy projektu, koszt posiłków to średnio około 400 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nowe rozwiązanie ma nie tylko odciążyć domowe budżety, lecz także zlikwidować podziały między uczniami i zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do zdrowego żywienia.

