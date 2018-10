Jaki kontra media. Polityk zapowiada pozwy wobec "Rzeczpospolitej" i NaTemat.pl

"Gazeta Wyborcza", portal NaTemat.pl oraz "Rzeczpospolita" – o pozwach sądowych wobec tych mediów, poinformował na Twitterze Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości wskazał, że sprawa przeciw gazecie Adama Michnika został już wytoczona, natomiast pozwy wobec dwóch pozostałych, to kwestia czasu.

"To co zrobiła @zuzannadabrows1 insynuując, iż nie mam wyższego wykształcenia to poziom... Nagonka mediów będzie większa. Idziemy mocnej!" – napisał Jaki na Twitterze. W tekście pt. "Wątpliwe wykształcenie Patryka Jakiego", dziennikarka pisze o wątpliwościach dot. kwestii uzyskania przez wiceministra wykształcenia wyższego.