Polak papieżem. Nawrocki zabrał głos w wyjątkowym dniu

Kard. Wojtyła niemal "na styk" zdążył na konklawe, które wybrało go na papieża. 14 października metropolita krakowski wybrał po południu do rzymskiej kliniki Gemelli, by odwiedzić chorego przyjaciela, biskupa Deskura. Do Kaplicy Sykstyńskiej wszedł ostatni a trzeba wiedzieć, że po zamknięciu wrót Kaplicy do środka nie wpuszcza się nikogo, nawet kardynałów....

Przełomowy wybór w Watykanie

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża w poniedziałek, 16 października 1978 r., w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący dokonanie wyboru pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18. Metropolita krakowski stał się 262. następcą św. Piotra. Ostatnia notatka w prowadzonej przez metropolitę krakowskiego ‘Księdze czynności biskupich’, przesłanej później do Krakowa, brzmi: "Około godz. 17.15 – Jan Paweł II".

Kolegium Kardynalskie, które dokonało wyboru liczyło 111 purpuratów. Spośród kardynałów elektorów tylko 18 było młodszych od kard. Wojtyły. Został on najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku. Zgodnie z kościelną normą określoną przez papieża Pawła VI, w konklawe nie brali udziału kardynałowie powyżej 80. roku życia.

Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem (od czasu pontyfikatu Hadriana VI, który był Holendrem i pełnił najwyższy urząd w Kościele w latach 1522-23), najprawdopodobniej pierwszym w dziejach papieżem-Słowianinem i pierwszym w historii Kościoła papieżem, który przybranym imieniem powołuje się aż na trzech swoich bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I).

Nawrocki wspomina św. Jana Pawła II

Do wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odniósł się w swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

"16 października 1978 roku Polak – Karol Wojtyła – został papieżem" – przypomniała głowa państwa na portalu X.

"Z wolnej duszy zniewolonej Polski popłynęło słowo, które pokonało komunistyczną dyktaturę. Jan Paweł II stał na straży prawdy i wolności, konsekwentnie upominając się o poszanowanie podstawowych wartości" – czytamy we wpisie prezydenta.

Nawrocki zaznaczył, że "Polak, który zmienił świat, stał się autorytetem dla milionów, a po śmierci został świętym". "Bóg zapłać, Ojcze Święty!" – dodał.

