Odwołano spotkanie z niemiecką noblistką w Krakowie. "Die Welt" wskazało powód

W tym roku festiwal poświęcony twórczości Tadeusza Kantora oraz jej wpływowi na współczesny teatr w Rumunii miał gościć wyjątkową osobę – Hertę Müller, niemiecką noblistkę z rumuńskimi korzeniami. Ostatecznie jednak pisarka nie wzięła udziału w wydarzeniu.

Krytyka Hamasu i fala niechęci w internecie

Jak podał dziennik "Die Welt", decyzja o rezygnacji z udziału noblistki była konsekwencją kontrowersji, jakie wywołały jej wcześniejsze publiczne wypowiedzi. Müller otwarcie potępiła atak Hamasu z 7 października 2023 roku na Izrael oraz krytykowała przejawy antysemityzmu w Europie. Te stanowiska, zdaniem niemieckiego dziennika, stały się pretekstem dla części propalestyńskich aktywistów w Polsce protestującym przeciwko ludobójstwu w Strefie Gazy, by sprzeciwić się jej wizycie w Krakowie.

Organizatorzy festiwalu, Cricoteka, mieli zasugerować Hercie Müller rezygnację z udziału w wydarzeniu. Jak wyjaśniła dyrektorka instytucji, Natalia Zarzecka, obawiano się o bezpieczeństwo pisarki. Powodem były pełne nienawiści komentarze w mediach społecznościowych. Zaproponowano więc inne rozwiązanie: Müller mogłaby nagrać swoje wystąpienie, a organizatorzy odtworzyliby je podczas festiwalu.

Zarzecka zaznaczyła też, że w ostatnim czasie w Polsce odbywały się antyizraelskie protesty, co mogło doprowadzić do słownych ataków lub demonstracji podczas wydarzenia.

Noblistka: Nie zgodzę się na podporządkowanie

Sama Müller odniosła się do sytuacji w rozmowie z "Die Welt". – Dlaczego miałabym pojechać do Krakowa, jeżeli dyrektorka chce na mnie przerzucić odpowiedzialność? – pytała.

Noblista stwierdziła ponadto, że nie ma zamiaru akceptować "podporządkowania i ataku na wolność słowa". W efekcie 15 października jej wystąpienie zostało całkowicie odwołane. "Die Welt" zwraca uwagę, że w Polsce w ostatnim czasie nasiliły się demonstracje o charakterze propalestyńskim i antyizraelskim.

