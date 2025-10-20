Dzień Działacza Opozycji Antykomunistycznej? Jest projekt ustawy

"W dniu dzisiejszym został złożony do Kancelarii Prezydenta RP projekt ustawy ustanawiającej Dzień Działacza Opozycji Antykomunistycznej. Projekt został złożony przez działaczy Włodzimierza Domagalskigo-Łabędzkiego i Christophera O’Neilla. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Andrzej Aspras z podziemnego Liberalno-Demokratycznej Partii «Niepodległość» – oddział lubelski (oraz z Niezależnego Zrzeszenia Studentów) we współpracy z Włodzimierzem Domagalskim-Łabędzkim (Niezależne Zrzeszenie Studentów, Solidarność Walcząca), Krzysztofem Wróblewskim (Liberalno-Demokratyczna Partia «Niepodległość» – oddział lubelski, więziony) i Christopherem O’Neillem (Liberalno-Demokratyczna Partia «Niepodległość» – oddział lubelski)" – przekazali sygnatariusze projektu.

Ustawa jest bardzo krótka. Poniżej jej treść wraz z uzasadnieniem oraz lista osób, w tym działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy poparli wniosek.

Warszawa, 20 października 2025. Szanowny Panie Prezydencie, my, działacze opozycji antykomunistycznej z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej polegającej na wystąpieniu do Sejmu RP o ustanowienie dnia 19 października (dzień śmierci księdza Jerzego Popiełuszki) dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej (lub Niepodległościowej).

Uzasadnienie propozycji

Działalność opozycji antykomunistycznej lat 60, 70. i 80. stanowiła kontynuację polskich tradycji niepodległościowych. Ci, którzy w tym czasie zdecydowali się wystąpić przeciw reżimowi komunistycznemu w naszym kraju, przeciw uzależnieniu Polski od Związku Sowieckiego, stali się spadkobiercami żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych. Sprzeciwiając się systemowi komunistycznemu, wybrali nieugiętość i odwagę w walce o prawa demokratyczne, niepodległość Ojczyzny, poświęcając swój prywatny czas, często rezygnując z kariery zawodowej, ryzykując represje, a czasem i życie. Odmienne realia polityczne w Polsce późnego PRL-u spowodowały, że ta walka nie była walką z bronią w ręku, ale różnego rodzaju działalnością na rzecz wolności jednostek, społeczeństw, Narodu.

Kluczową kwestią stał się sprzeciw wobec wszechogarniającego kłamstwa i propagandy. Mówienie prawdy stało się heroiczną cnotą. Ostatecznie walka o wolne słowo angażowała dziesiątki tysięcy zdeterminowanych osób. Podziemny obieg wydawniczy, a właściwie medialny, był fenomenem na skalę światową. Wolni Polacy pisali wolne od cenzury i autocenzury teksty, drukowali je w podziemnych drukarniach i kolportowali po całej Polsce, umożliwiając dostęp do informacji jak największej ilości ludzi. W tym czasie ukazało się około ośmiu tysięcy tytułów książek, poświęconych głównie literaturze i historii Polski, około pięciu tysięcy tytułów prasy podziemnej, miliony ulotek rozrzucanych na terenie miast. Ogromnym osiągnięciem było funkcjonowanie radia podziemnego. Niezależnie od tego Polacy wyrażali swój protest wobec władz komunistycznych, biorąc udział w licznych manifestacjach, mszach patriotycznych i spotkaniach, ryzykując swoje kariery i odrzucając profityprzeznaczone dla tych, którzy współpracowali z reżimem.

Powstanie w wyniku strajków sierpniowych w 1980 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” był prawdziwym przełomem w skali całego obozu komunistycznego i choć władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny, połączony z drastycznymi represjami, to nie udało się im zapobiec rozpadowi systemu, który ostatecznie dokonał się w 1989 r.

To działacze opozycji antykomunistycznej swoją aktywnością w dużej mierze przyczynili się do podtrzymywania ducha nadziei, a w konsekwencji do odzyskania przez Polskę niepodległości i rozpoczęcia procesu budowy demokratycznego państwa po półwieczu zniewolenia przez system komunistyczny i zerwania zależności od Związku Sowieckiego.

Nie można również zapomnieć o ponad stu przypadkach zabójstw, których sprawcami byli pracownicy PRL-owskich służb specjalnych. Najbardziej drastyczny był mord dokonany na kapelanie „Solidarności”, księdzu Jerzym Popiełuszce w dniu 19 października 1984 r., który wywołał ogromny szok w całym społeczeństwie. Mając na uwadze świadectwo księdza Jerzego i jego symboliczne znaczenie dla całego pokolenia „Solidarności”, proponujemy, aby ten dzień był obchodzony jako dzień działacza opozycji antykomunistycznej.

Obchody dnia działacza opozycji antykomunistycznej (niepodległościowej) powinny być wyrazem podziękowania dla nich, za trud i determinację w oporze wobec komunistycznego państwa, powinny podkreślić ich wysiłek i dokonania. Taki dzień mógłby stanowić również impuls do utrwalania i poszerzania wiedzy historycznej, jak również podejmowania działań edukacyjnych i dokumentacyjnych w celu budowania naszej narodowej tożsamości. Jako pokolenie „Solidarności” powinniśmy przypominać o fundamentalnych wartościach, które dawały nam siłę oraz starać się przekazywać je młodszym pokoleniom.

Treść projektu

Propozycja Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Działacza Opozycji Antykomunistycznej (Niepodległościowej)

W hołdzie Działaczom opozycji antykomunistycznej – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy po 1956 roku w walce o niepodległą i demokratyczną Polskę sprzeciwiając się systemowi komunistycznemu i uzależnieniu Polski od Związku Sowieckiego, nie występując co do zasady z bronią w ręku, wybrali niezłomność i męstwo w walce o prawa demokratyczne, niepodległość Kraju, a nie współpracę z komunistycznym systemem – stanowi się, co następuje:

Art. 1

Dzień19 października ustanawiasięNarodowymDniemDziałacza 3Opozycji Antykomunistycznej (Niepodległościowej).

Art. 2

NarodowyDzieńPamięciDziałacza Opozycji antykomunistycznej jest świętem państwowym.

Art. 3

Ustawa wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Lista sygnatariuszy

Wniosek poparli:

Fundacja Otaczaj Blaskiem

Fundacja Nowe Drzewo Życia

Stowarzyszenie Federacja Młodzieży Walczącej

Stowarzyszenie Podziemnego Radia Solidarność

Stowarzyszenie Pokolenie

Stowarzyszenie Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989

Środowisko działaczy Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” z Lublina i Warszawy

Artur Adamski – Solidarność Walcząca

Grażyna Adamska – Solidarność Walcząca

Andrzej Aspras – Niezależne Zrzeszenie Studentów, Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Kajus Augustyniak – Niezależne Zrzeszenie Studentów, Solidarność Walcząca

Paweł Badzio – Radio Podziemne Warszawa

Wojciech Butkiewicz – „Spotkania” – Niezależne Pismo Młodych Katolików

Dariusz Cherubin – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Adam Cichocki – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, NSZZ „Solidarność”

Wojciech Ciszewski – Uczeń Polski, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Wojciech Aleksander Czaplicki – drukarz pisma „Międzymorze”, „Robotnika” i „Tygodnika Mazowsze”.

Adrian Czyżak

Grażyna Czyżak – NSZZ „Solidarność”

Grzegorz Czyżak – NSZZ „Solidarność”

Włodzimierz Dobrowolski – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki – Niezależne Zrzeszenie Studentów, Solidarność Walcząca

Dariusz Drewnicz – NSZZ „Solidarność”

Elżbieta Drewnicz – NSZZ „Solidarność”

Małgorzata Falicka – Solidarność Walcząca

Paweł Falicki – Solidarność Walcząca

Wojciech Formański – NSZZ „Solidarność”

Małgorzata Grabowska – Grupy Oporu „Solidarni”

Krzysztof Bogusław Grafiński – Solidarność Walcząca

Joanna Grzywaczewska – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Krzysztof Grzywaczewski – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Jarosław Guzy – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Kinga Hałacińska – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Ryszard Jabłoński – NSZZ „Solidarność”

Tomasz Jakubiak – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Wawrzyniec Norbert Kaznowski – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Andrzej Kisielewicz – Solidarność Walcząca

Anna Kister – Solidarność Walcząca

Paweł Kozera – Grupy Oporu „Solidarni”

Robert Kubicz – Federacja Młodzieży Walczącej

Robert Kwiatek – Federacja Młodzieży Walczącej

Wiesław Maciejewski – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Henryk Marczak – NSZZ „Solidarność”

Przemysław Miśkiewicz – Solidarność Walcząca

Tomasz Morawski – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Wojciech Nachiło – Grupy Oporu „Solidarni”

Krzysztof Napieralski – Solidarność Walcząca

Celina Nawrocka – NSZZ „Solidarność”

Jerzy Nejman – Solidarność Walcząca

Krystyna Nejman – Solidarność Walcząca

Christopher O’Neill – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Mariusz Patey – NSZZ „Solidarność”

Bożena Pietras – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Hubert Pietras – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Andrzej Radke – Niezależne Zrzeszenie Studentów

Piotr Rogoyski – „Uczeń Polski”, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Zbigniew Romek – historyk

Jan Ruman – historyk

Zbigniew Rutkowski – Solidarność Walcząca

Wojciech Sawicki – Solidarność Walcząca

Piotr Semka – Niezależne Zrzeszenie Studentów, dziennikarz

Tadeusz Stefanowski – NSZZ „Solidarność”

Małgorzata Tomczak – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Piotr Tomczak – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Maria Wiśniewska -–NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Wróblewski – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”

Jacek Zinkiewicz – Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość

Wiesław Żyżniewski – Konfederacja Polski Niepodległej

Czytaj też:

"Samorządowcy solidarni z Ryszardem Majdzikiem"Czytaj też:

Czarna owca