Koalicja obsadzi TK "swoimi"? Schetyna ujawnia "najlepszy scenariusz"

Od kwietnia br. w Trybunale Konstytucyjnym są cztery wakaty. W grudniu dojdą kolejne dwa, a w przyszłym roku znowu dwa. To by oznaczało, że 15-osobowy skład trybunału zmalałby do siedmiu osób.

"Dziennik Gazeta Prawna" ustalił, że nowy termin zgłaszania kandydatów do TK został wyznaczony na listopad. Według informacji "DGP" w koalicji trwają intensywne przygotowania do obsadzenia wakatów w trybunale.

Na razie kluby sejmowe – poza PiS – nie zgłaszają kandydatów na sędziów TK, natomiast kandydaci PiS przepadają podczas głosowań w Sejmie.

Przed miesiącem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że będzie namawiał koalicję rządową do obsadzenia wolnych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym.

Koalicja obsadzi wakaty w TK? Schetyna o "najlepszym scenariuszu"

O sprawę pytany był w środę senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – To proces, który trzeba bardzo starannie rozpatrzeć. Już rok czy półtora roku temu mówiłem, żeby poczekać, bo kalendarz będzie sprzyjał normalności, także w Trybunale Konstytucyjnym – tłumaczył w TVN24.

Zapytany, czy jest zwolennikiem obsadzenia miejsc w TK dopiero w momencie, w którym udałoby się przejąć większość, Schetyna odparł: – Żeby rozpocząć proces normalizacji trybunału. To jest w sposób naturalny najlepszy scenariusz.

Na uwagę, że pierwszym krokiem na drodze ku "normalizacji" powinno być uznawanie decyzji TK, polityk stwierdził: – Wiem, dlatego wymaga to najpierw koncepcji i pomysłu – wierzę, że minister Żurek to przedstawi – a później pełnej akceptacji ze strony koalicjantów, żeby taki scenariusz podjąć.

– Uważam, że to może kompletnie odmienić sytuację w bliskiej perspektywie czasowej – argumentował Schetyna.

