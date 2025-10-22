Tragiczny finał poszukiwań 33-latki. Odnaleziono ciało

33-letnia Edyta S., mieszkanka Międzyrzecza Górnego, zaginęła w czwartek 16 października, między godziną 12. a 14. Wyszła z domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Nie wzięła ze sobą telefonu. Rodzina Edyty nie ustawał w apelach o poszukiwanie kobiety, publikując materiały w mediach społecznościowych. "Kochana żono wracaj do nas, wszyscy czekamy na ciebie" – napisał mąż. Z kolei brat opublikował wpis: "Wracaj siostrzyczko, wszyscy walczymy, żeby Cię znaleźć całą i zdrową, gdziekolwiek jesteś!". Informowano, że zaginiona kobieta zmaga się z depresją.

"Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną kobietę, i apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie czujności oraz przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach" – zapewniała policja.

Prowadzono szeroko zakrojone poszukiwania. Zaangażowano do nich psy tropiące, pojazdy terenowe i quady, a także drony Do działań zaangażowani zostali między innymi policjanci z psami tropiącymi, pojazdy terenowe i quady, a także drony wyposażone w kamery termowizyjne. Policjantom pomagali mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Łącznie 33-latki szukało około 150 funkcjonariuszy. W poszukiwania włączyło się także 10 zastępów straży pożarnej oraz strażacy ochotnicy z okolicznych miejscowości.

Tragiczny finał poszukiwań

Jednak w środę 22 października czynności poszukiwawcze zakończono – odnaleziono ciało. Policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do śmierci kobiety.

– Potwierdzam, że znaleźliśmy ciało zaginionej 33-letniej Edyty S. Będziemy prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Ciało ujawniono w korycie rzeki Jasieniczanka – przekazał portalowi o2.pl podkom. Sławomir Kocur, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Okazuje się, że zwłoki znaleziono zaledwie pół kilometra od domu Edyty (teren gminy Jasienica). Rodzina wstępnie zidentyfikowała zwłoki.