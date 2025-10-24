Tego obawiają się ludzie Tuska. "Sensacyjny wariant"

Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami zawartymi przez KO, Polskę 2050, PSL i Lewicę, w połowie kadencji Sejmu, Szymona Hołownie na funkcji marszałka zastąpić ma Włodzimierz Czarzasty. W ostatnim czasie lider Polski 2050 postawił jednak warunek swojego ustąpienia. Zażądał w zamian powołania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera. Jak zauważa Onet, potem doszło do zawarcia "dżentelmeńskiej umowy" w tej sprawie pomiędzy Tuskiem a Hołownią.

"Ona na Tuska bardzo źle działa"

Tymczasem jednak, podkreśla serwis, premier nie spieszy się z nominacją dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Dlaczego?

– Byłem świadkiem spotkań koalicyjnych i mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ona na Tuska bardzo źle działa. Widać, że go irytuje. Ta współpraca jest bardzo trudna – zwrócił uwagę w rozmowie z Onetem jeden z ministrów.

Okazuje się jednak, że to nie jedyny powód. Inny jest dużo poważniejszy. Mowa – jak czytamy – o "sensacyjnym wariancie".

"Od tego będzie zależeć los koalicji"

Jak bowiem wynika z ustaleń portalu, w otoczeniu szefa rządu panuje obawia, że nowa wicepremier kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami będzie chciała doprowadzić do opuszczenia koalicji przez jej ugrupowanie.

"Miałoby to służyć złapaniu politycznego oddechu. Polska 2050 miałaby wspierać tylko niektóre projekty rządu. To miałoby sprawić, że przed wyborami w 2027 r. ugrupowanie nabrałoby świeżości i zyskało szanse na przekroczenie progu wyborczego" – czytamy.

Czy taki scenariusz rzeczywiście jest prawdopodobny? Według serwis, wszystko zależy od tego, kto wygra rozgrywkę wewnątrz Polski 2050. Czy będzie to grupa bardzo krytyczna wobec KO, w której niewątpliwie jest Pełczyńska-Nałęczy czy też grupa nastawiona na bliższą współpracę z koalicjantami. To starcie rozstrzygną wybory na nowego szefa partii. Od tego, jak podkreśla Onet, będzie zależeć los koalicji.

Czytaj też:

PiS obali rząd? Zaskakujące informacje o "nieformalnym lobbingu"Czytaj też:

Tajemnicze słowa Pełczyńskiej-Nałęcz. "Żadna koalicja nie jest dana raz na zawsze"Czytaj też:

Minister rządu Tuska: Mogłabym napisać, że jest super, ale napiszę prawdę