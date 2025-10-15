Minister rządu Tuska: Mogłabym napisać, że jest super, ale napiszę prawdę

W środę (15 października) mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których władzę w Polsce przejęła koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.

"Półmetek kadencji. Mogłabym napisać, że jest super i będzie jeszcze lepiej – ale napiszę prawdę. Potrzebujemy odważnych zmian rozwojowych. Jeśli będziemy iść utartymi ścieżkami, nie utrzymamy wzrostu gospodarczego. Nie wejdziemy na stałe do grona najbogatszych państw. Co gorsza możemy stracić wiele z tego, co już udało się zbudować przez ostatnie 30 lat" – napisała na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Tak Pełczyńska-Nałęcz podsumowała półmetek kadencji

"Wielokrotnie pisałam tu, gdzie trzeba dokonać zmian i dlaczego. W skrócie:

Ratować Polskę lokalną – nasze miasta nie mogą podzielić losu "Detroit". Nauczyć się tworzyć i utrzymywać własne narodowe innowacje, zamiast wyprzedawać je za granicę. Przestawić polską energetykę z bezsensownych dopłat do węgla na zdecentralizowane OZE (utrzymując gaz). Postawić na polskie firmy prywatne – spośród 100 największych polskich firm tylko 24 są prywatne. Za 10 lat musi być ich co najmniej dwa razy więcej. Zmobilizować banki, by udzielały więcej tańszych kredytów ludziom i firmom – czyli naprawdę finansowały gospodarkę, zamiast generować góry złota, z których znaczną część w postaci dywidend wypłacają za granicę. Połączyć walkę z kryzysem demograficznym z dostępnością mieszkań. Młodzi nie zakładają rodzin, bo nie mają gdzie mieszkać. Mieszkanie ma być miejscem do życia, a nie lokatą kapitału" – wyliczała polityk Polski 2050.

"Trudno przebić się z takimi wyzwaniami w codziennym medialnym hałasie między clickbaitami, politykierskimi wojenkami i pudelkowymi aferkami. Ale to nikogo nie usprawiedliwia. Wzięliśmy odpowiedzialność, więc trzeba zakasać rękawy i robić" – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister wskazała również swoje sukcesy w zakresie: KPO, wsparcia dla polskich firm, rozwoju technologii oraz zmiany w polityce mieszkaniowej. "Bardzo dużo trudnych rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Ale jednak sporo już się udało. Jedziemy dalej według rozkładu" – podsumowała.

