Zmiany w egzaminach. Od przyszłego roku ukraiński na maturach

Od roku szkolnego 2025/2026 uczniowie szkół średnich zyskają możliwość zdawania matury z języka ukraińskiego. Zostanie on oficjalnie włączony do listy języków obcych nowożytnych, które można wybrać jako przedmiot egzaminacyjny.

Nowe przepisy w tej sprawie wynikają z dwóch rozporządzeń ministra edukacji i nauki jeszcze z 23 lutego 2023 roku. W efekcie język ukraiński zostanie dopisany do dotychczasowej listy, na której znajdują się języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Pierwsze egzaminy maturalne z ukraińskiego odbędą się w roku szkolnym 2025/2026.

Dlaczego ukraiński jest na maturze?

W uzasadnieniu wprowadzenia nowego języka wskazano, że decyzja ma związek z dużą liczbą obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich latach osiedlili się w Polsce. Obecność uchodźców wojennych ponoć przyczyniła się wzrostu zainteresowania Ukrainą, jej kulturą i językiem.

"Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym" – czytamy w dokumencie.

Podkreślono też, że lista języków dostępnych na maturze powstała w oparciu o dotychczasowe wybory uczniów i praktykę egzaminacyjną.

NIK: Kompromitacja podczas matur 2025

Pod koniec lipca Najwyższa Izba Kontroli ujawnia niepokojące wyniki kontroli dotyczącej oceniania egzaminów maturalnych w latach 2021–2024.

Podczas konferencji prasowej urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli przedstawili m.in. wyniki tak zwanej kontroli doraźnej, przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Poznaniu, która objęła działalność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Wyniki są alarmujące: co piąty egzaminator popełniał błędy merytoryczne, a co czwarta praca maturalna została oceniona nieprawidłowo.

