Każda szkoła w tym mieście otrzyma 30 tys. zł. Powstaną specjalne strefy

Stołeczny ratusz uruchomił nowy program o nazwie "Szkolne Strefy Ciszy". Na ten cel Warszawa przeznaczy łącznie 11,5 mln zł. Każda miejska szkoła podstawowa oraz zespół szkolno-przedszkolny otrzyma dotację w wysokości 30 tys. zł na urządzenie specjalnej przestrzeni, która będzie służyła uczniom jako miejsce wyciszenia i odpoczynku od gwaru na szkolnych korytarzach.

Strefy mogą przybierać różne formy. Może to być np. osobny pokój, wydzielona przestrzeń w sali lekcyjnej, zaadaptowana wnęka lub zakamarek w korytarzu.

Czym jest Szkolna Strefa Ciszy?

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, strefy ciszy to specjalne miejsca w szkołach, które dają schronienie przed hałasem podczas przerw. Dają one ukojenie szczególnie dzieciom wrażliwym sensorycznie i pomagają zadbać o równe szanse edukacyjne wszystkich uczniów.

"W tych miejscach można poczytać książkę, zjeść drugie śniadanie czy zebrać własne myśli. Dlatego Warszawa wspiera powstawanie takich stref w swoich placówkach oświatowych, oferując dofinansowanie dla szkół, które chcą wdrożyć u siebie takie rozwiązanie. Blisko 400 miejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych może skorzystać ze środków na urządzenie stref ciszy. Warszawa przeznaczy ponad 11,5 mln zł na realizację tego projektu" – czytamy w komunikacie.

Stołeczny ratusz opublikował szczegółowy "Poradnik projektowania stref ciszy". Publikacja ta zawiera holistyczne omówienie problematyki hałasu, jego konsekwencji psychicznych i fizycznych, a także normy prawne regulujące poziom hałasu w placówkach. Przygotowanie dokumentu koordynowało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z Biurem Edukacji.

– Współczesny świat stawia przed nami coraz większe wyzwania – nie tylko te związane z nauką, ale również z umiejętnością radzenia sobie ze stresem i natłokiem bodźców. W trosce o dobro każdego ucznia i z myślą o tworzeniu przestrzeni sprzyjającej koncentracji oraz wewnętrznej równowadze, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą stworzenia w warszawskich szkołach stref ciszy – powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie.

