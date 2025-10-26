Rocznicowa walka z własnym cieniem

Druga rocznica wyborów 15 października przyniosła w mediach prorządowych wysyp tekstów podsumowujących blisko dwa lata rządu koalicji Platformy, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Prawie wszystkie opinie głoszą jedno – sytuacja "obozu demokracji" jest kiepska, a wygrana Karola Nawrockiego podcięła nogi nadziejom na szybką poprawę sytuacji.

Znacznie ciekawsza jest analiza tego, co autorzy z klubu kibica III RP uważają za przyczyny tego fatalnego stanu rzeczy. Na potrzeby tej analizy wziąłem teksty z trzech mediów wyraźnie przyznających się do tradycji "Jagodna" – tygodnika "Polityka", "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Powszechnego". To bardzo pouczająca lektura.