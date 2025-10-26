Rocznicowa walka z własnym cieniem
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Rocznicowa walka z własnym cieniem

Marcin Kierwiński (L) i premier Donald Tusk (C)
Marcin Kierwiński (L) i premier Donald Tusk (C) Źródło: PAP / Paweł Supernak
Nie zazdroszczę członkom obecnego rządu. Jeśli ma się tak oderwany od rzeczywistości wachlarz publicystycznych kibiców, to trudno nawet wymyślić jakieś remedium na obecne kłopoty

Druga rocznica wyborów 15 października przyniosła w mediach prorządowych wysyp tekstów podsumowujących blisko dwa lata rządu koalicji Platformy, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Prawie wszystkie opinie głoszą jedno – sytuacja "obozu demokracji" jest kiepska, a wygrana Karola Nawrockiego podcięła nogi nadziejom na szybką poprawę sytuacji.

Znacznie ciekawsza jest analiza tego, co autorzy z klubu kibica III RP uważają za przyczyny tego fatalnego stanu rzeczy. Na potrzeby tej analizy wziąłem teksty z trzech mediów wyraźnie przyznających się do tradycji "Jagodna" – tygodnika "Polityka", "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Powszechnego". To bardzo pouczająca lektura.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

