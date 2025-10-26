Bolesław Niewsławiony

Można w nim podziwiać męstwo, energię i wielki talent. Ale gniew jego nie znał hamulca, a pycha granic. Jeśli patrzeć na główne linie polityki, umieszczając je na tle zagadnień europejskich – to wolno uznać Bolesława za umysł niemal genialny. Ale wykonanie szczegółów godne bywało szaleńca i ostatecznie wszystko popsuło" – tak bohatera najnowszej książki Elżbiety Cherezińskiej podsumował swego czasu Paweł Jasienica.