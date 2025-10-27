PiS chce zorganizować Olimpiadę w Warszawie. "Jeden z naszych postulatów"

Krupka stwierdziła, że stulecie Powstania Warszawskiego, które będziemy obchodzić w 2044 roku to "najlepsza okazja, by całemu światu pokazać drogę, którą przeszła nie tylko Warszawa, ale wraz z nią cała nasza Ojczyzna". Ma to być opowieść o drodze od zniewolenia do bycia jednym ze światowych liderów wolności i rozwoju.

"Jej gwarantem jest zwycięstwo obozu patriotycznego, pod przywództwem Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach!A jednym z naszych postulatów są 𝐈𝐠𝐫𝐳𝐲𝐬𝐤𝐚 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐣𝐬𝐤𝐢𝐞 w Warszawie w 𝟮𝟬𝟰𝟰 𝗿𝗼𝗸𝘂!Warszawa — semper invicta, semper heroica!" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

Do jej pomysłu odniósł się Jace Sasin, który podkreślił, że Warszawa zasługuje na taki symbol. "Miasto niezłomne, które podniosło się z ruin, stało się sercem wolnej Polski i centrum gospodarczego cudu. Igrzyska Olimpijskie 2044 byłyby nie tylko świętem sport, ale również świadectwem siły i dumy narodu, który nigdy się nie poddał" – stwierdził poseł PiS.

Rząd Tuska też chce Igrzysk w Polsce

Warto przypomnieć, że podobną zapowiedź ogłosił już w zeszłym roku ówczesny minister sportu Sławomir Nitras. Stwierdził, że organizacja letnich igrzysk olimpijskich w Polsce jest realna i korzystna dla kraju. Podkreślał, że taki projekt mógłby stać się „skokiem cywilizacyjnym”, przyspieszając rozwój infrastruktury, transportu i ekologii. Nitras wskazał także, że igrzyska nie powinny ograniczać się do Warszawy.

Jako przykład dobrych praktyk podał Francję, która na igrzyska w Paryżu wznosiła tymczasowe areny sportowe harmonijnie wpisane w przestrzeń miasta. Zdaniem ministra Polska może skorzystać z podobnych rozwiązań, by zmniejszyć koszty i wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Nitras apelował rok temu o odwagę i wiarę w sens przedsięwzięcia, podkreślając, że igrzyska mogą wzmocnić międzynarodowy prestiż Polski.

