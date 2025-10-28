Wrocław. Szkoła namawia uczniów, by ubrali się w kolory flagi Niemiec

Na stronie placówki pojawiło się nietypowe ogłoszenie. Uczniowie szkoły zostali poproszeniu, aby w środę 19 października ubrać się w kolory flagi Niemiec. Co więcej w szkole pojawią się fotobudki, gdzie uczniowie będą mogli uwiecznić, jak byli przebrani za Niemców.

"Tego dnia w naszej szkole będą królować trzy kolory — czarny, czerwony i żółty!

Załóżcie coś w tych barwach, żebyśmy wszyscy razem stworzyli super, kolorową atmosferę!

Będą robione zdjęcia, więc naprawdę opłaca się być przebranym i pokazać, jak fajnie można się bawić!

Jeśli nie macie ubrań w tych kolorach, spokojnie — możecie założyć akcesoria, np. czapkę, szalik czy opaskę. Liczy się dobry nastrój i chęć do zabawy!

A to jeszcze nie wszystko – KLASY 8 przygotowały fotobudki, w których będziemy pozować w barwach Niemiec!

Niech cała szkoła tego dnia tętni energią i niemieckimi barwami!

Do zobaczenia" – czytamy w ogłoszeniu.

Przebranie się w niemieckie barwy jest częścią "tygodnia języków obcych". W 2024 roku to wydarzenie miało poczwórną odsłonę – najpierw uczniowie ubierali się w barwy Niemiec, następnie Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Rok temu samorząd uczniowski organizował również akcję "Przebieramy się w kolory", w ramach której każda klasa ubierała się jeden element garderoby w wylosowanym kolorze. Uczniowie, którzy wzięli udział w akcji byli zwolnieni tego dnia z odpowiadania.

