Horror w kanadyjskiej szkole. Wielu zabitych i rannych

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska ok. godziny 13.20 czasu lokalnego (ok. 22.30 czasu polskiego). To wtedy kanadyjska Królewska Policja Konna otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej. Służby ostrzegły o niebezpieczeństwie okolicznych mieszkańców, po czym przystąpiły do działania.

Strzelanina w kanadyjskiej szkole. Sprawczyni popełniła samobójstwo

Kiedy funkcjonariusze wkroczyli na teren szkoły, natrafili tam na siedem ciał i kilkudziesięciu rannych. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że wśród ujawnionych zwłok było ciało sprawczyni strzelaniny, "kobiety w sukience z brązowymi włosami, która najprawdopodobniej zmarła w wyniku samookaleczenia".

Kolejna poszkodowana osoba zmarła w czasie transportu do szpitala. Dwie kolejne martwe osoby ujawniono w domu, który – jak przekazano – był związany z wydarzeniami. Opieki lekarskiej wymaga łącznie 27 osób, z czego dwie zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ich obrażenia okazały się zagrażające życiu.

Ok. stu osób, w tym uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, udało się bezpiecznie ewakuować.

"Staramy się oswoić z tą niewyobrażalną tragedią"

Kondolencje rodzinom ofiar złożył za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby. "Rząd zapewni wszelkie możliwe wsparcie członkom społeczności w nadchodzących dniach, podczas gdy wszyscy staramy się oswoić z tą niewyobrażalną tragedią" – napisał na platformie X.

W związku z dramatem jaki rozegrał się w Tumbler Ridge, podjęto decyzję o zamknięciu do końca tygodnia wszystkich szkół w mieście.

Przyczyny tragedii nie są na razie znane. Wiadomo, że śledztwo w tej sprawie prowadzą miejscowe służby.

