Szokujące odkrycie w Poznaniu. Zmumifikowane zwłoki seniora

O sprawie informuje lokalny portal Epoznan.pl, do którego zwrócił się czytelnik. Przekazał on redakcji szokujące szczegóły.

"Na os. Bolesława Śmiałego w Poznaniu odkryto na 7. piętrze zwłoki mężczyzny. Rzekomo leżał tam od 2020 r. Z nie całkiem znanych mi powodów wszyscy sąsiedzi twierdzili, że człowiek ten wyjechał i podróżuje po świecie. Nikt ze spółdzielni tego nigdy nie sprawdził. Sąsiadka zmarłego zgłaszała robaki, a spółdzielnia zbywała temat. Skrzynka sąsiada była zawsze przepełniona (ale skoro znający go sąsiedzi mówili, że podróżuje, było to w miarę uspokajające)" – poinformował redakcję serwisu.

Policja potwierdziła mediom, że 28 stycznia w jednym z mieszkań znaleziono zmumifikowane zwłoki starszego mężczyzny. Podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy poznańskiej policji, powiedział w rozmowie z "Faktem", że funkcjonariusze zostali wówczas poproszeni o asystę podczas egzekucji komorniczej. – Po wejściu do mieszkania znaleziono zwłoki mężczyzny, który nie żył już od dłuższego czasu, nawet kilku lat. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Obecnie trwają ustalania tożsamości zmarłego i poszukiwania jego rodziny – informuje rzecznik Paterski.

Ciało leżało tam od lat?

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna mógł umrzeć już w 2022 r. Takie domniemanie zaistniało na podstawie produktów spożywczych znalezione w mieszaniu. Wcześniej nikt nie interesował się lokatorem, ponieważ miał ustawione zlecenie stałe na opłacanie czynszu. Dług, który był podstawą egzekucji komorniczej, narósł najprawdopodobniej przez inne nieopłacone rachunki.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała portalowi Epoznan.pl, że do administracji nie dotarły żadne zgłoszenia dotyczące chociażby uciążliwego zapachu wydobywającego się z mieszkania.