Namierzono "gang dyrektorek". Wyłudziły dziesiątki milionów złotych

Policjanci zatrzymali 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, a jedna sama zgłosiła się do prokuratury. Wszystkie kobiety usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przyznawanych przez gminy niepublicznym placówkom oświatowym w łącznej kwocie co najmniej 39,5 mln zł. Podejrzanym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania.

We wtorek, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, przeprowadzono skoordynowane działania na terenie dziesięciu województw.

twitter

Fałszowały dane

Zatrzymane miały działać w latach 2016–2023 jako dyrektorki placówek edukacyjnych, fałszując dokumenty dotyczące liczby uczniów, frekwencji i innych danych niezbędnych do uzyskania środków z jednostek samorządowych; część z nich miała otrzymywać też finansowe korzyści od innych członków grupy. Dokonano przeszukań w 15 miejscach, gdzie zabezpieczono dokumentację szkolną, księgową i kadrową, sprzęt komputerowy i telefony oraz środki pieniężne. Prokuratora przedstawiła łącznie 79 zarzutów 14 podejrzanym i zastosował wobec nich dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

W maju Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty pięciu osobom podejrzanym o pranie pieniędzy (ponad 8 mln zł) uzyskanych dzięki wyłudzeniu dotacji dla szkół niepublicznych. Spółki prowadzące placówki oświatowe były powiązane osobowo, a na stanowiska ich prezesów werbowano przypadkowe osoby, tzw. słupy. Zarzut kierowania grupą przestępczą usłyszał 52-letni fotograf, mieszkaniec Łodzi. O podejrzeniu wyłudzania dofinansowania prokuraturę powiadomił Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Czytaj też:

Obywatelskie zatrzymanie Ukraińca w Gdańsku. Zauważyli go kierowcyCzytaj też:

CBŚP skarży się na materiał TVN24. "Nieprawdziwy i nieetyczny"