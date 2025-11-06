Matecki o "odstrzeleniu łowcy cieni". Będzie zawiadomienie do prokuratury

W czwartek o godz. 16:00 sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskami Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na razie nie wiadomo, czy na posiedzenie dotrze główny zainteresowany. Poseł Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie przebywał na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. z premierem Viktorem Orbanem.

Prokuratura chce postawić byłemu szefowi MS aż 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Politycy PiS, w tym sam Ziobro, nie mają wątpliwości, że sprawa ma charakter polityczny.

Matecki: Taki "łowca cieni" powinien być odstrzelony

– Jeśli jakiś tak zwany łowca cieni próbowałby zatrzymać polityka, gdyby minister Ziobro dostał azyl, to na terenie niezależnego, suwerennego państwa taki "łowca cieni" powinien być po prostu odstrzelony przez służby węgierskie – stwierdził na antenie TV Republika poseł PiS Dariusz Matecki.

Polityk odniósł się w ten sposób do słów ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek był pytany kilka dni temu w Radiu Zet, co się stanie, gdy Ziobro otrzyma azyl polityczny na Węgrzech. – Jeżeli mamy notę, która pozwala na ściganie, Europejski Nakaz Aresztowania lub czerwoną notę Interpolu, to my tę osobę ścigamy – mówił. – Czasem rzeczywiście specjalna grupa "łowców cieni", którą mamy w policji, tropi takich uciekinierów – dodał.

"Łowcy cieni" to elitarna jednostka, działająca w ramach Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), której zadaniem jest tropienie i zatrzymywanie najgroźniejszych przestępców poszukiwanych listami gończymi, Europejskimi Nakazami Aresztowania i czerwonymi notami Interpolu.

Joński: Składam zawiadomienie do prokuratury

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński poinformował, że złoży do prokuratury zawiadomienie w związku ze słowami Dariusza Mateckiego.

"Składam zawiadomienie do prokuratury. Matecki publicznie nawołuje do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa. Powiedzieć zdrajca Polski to jak nic nie powiedzieć. Mamy tutaj publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni, czyli art. 255 Kodeksu karnego" – napisał na platformie X polityk KO.

"A zawiadomienie będzie podpisane własnym długopisem, czy od kolegi?" – zareagował Matecki.

Art. 255 Kk dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa lub pochwalania go. Wyróżnia trzy rodzaje czynów: nawoływanie do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, nawoływanie do popełnienia zbrodni oraz pochwalanie popełnionego przestępstwa.

