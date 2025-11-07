Wielka akcja służb w Wielkopolsce. Ewakuowano 300 osób

Niecodziennego odkrycia dokonano podczas prac remontowych.

Niewybuchy koło szkoły we Wrześni

Nieopodal Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni w województwie wielkopolskim ujawniono granaty ręczne, pocisk artyleryjski, zapalniki oraz amunicję strzelecką. Wszystko pochodzi z okresu II wojny światowej.

Informacje o niewybuchach służby otrzymały już w środę. Od tego czasu teren został zabezpieczony, a budynek szkoły przy ul. Batorego zamknięto w czwartek.

Niebezpieczne znalezisko należało w bezpieczny sposób usunąć. Aby to było możliwe konieczne było zorganizowanie wielkiej akcji ewakuacyjnej zagrożonych terenów. Rozpoczęła się ona w piątkowy poranek.

Wielka ewakuacja i akcja służb

Mieszkańcy zostali poinformowano o niej w komunikacie opublikowanym w czwartek przez lokalne władze.

"Informujemy, że jutro, tj. w dniu 7 listopada 2025 roku od godziny 7:30 rozpocznie się ewakuacja mieszkańców w związku z koniecznością usunięcia niewybuchów z nieruchomości przy ul. Batorego 8 (wyłącznie na czas ich usuwania)" – przekazano.

Z komunikatu wynika, że ewakuacja dotyczy następujących adresów:

ul. Piastów 1, 2, 3, 4 oraz ul. Batorego 6, 8, 9, 12, 13.

Mieszkańcy tych bloków mieli opuścić swoje lokale do godzinie 8.30. Ich powrót do domu możliwy będzie dopiero po zakończeniu całej akcji, co nastąpi prawdopodobnie po godzinie 14.00. Ewakuacja dotyczyły łącznie ok. 300 osób.

Obecnie na miejscu trwa akcja saperów.

Czytaj też:

Tajemnicza przesyłka w bazie USA. Kilka osób w szpitalu

Czytaj też:

Niemcy wydały Polsce "Wielkiego Bu". Komunikat prokuratury

Czytaj też:

"Zostałam już dwukrotnie przesłuchana". Pierwsza dama o głośnej sprawie