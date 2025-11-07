Tajemnicza przesyłka w bazie USA. Kilka osób w szpitalu

Do groźnego zdarzenia doszło w miniony czwartek. To wtedy do amerykańskiej bazy Joint Base Andrews w stanie Maryland dotarła podejrzana przesyłka.

USA: Podejrzana przesyłka w bazie Joint Base Andrews

Otworzenie paczki przez jednego z pracowników spowodowało konieczność ewakuacji budynku znajdującego się na terenie bazy. Co więcej, kilka osób, które znalazły się w pobliżu pakunku trafiło do centrum medycznego Malcolm GroveMedical Center. Na razie nie wiadomo, na jakie objawy skarżył się hospitalizowany personel.

Z komunikatu wydanego przez wojsko, które cytuje stacja CNN wynika, że na miejsce zdarzenia skierowane zostały służby ratownicze z bazy Joint Base Andrews, które - jak podkreślono – stwierdziły brak bezpośredniego zagrożenia. Sprawa została przekazana do Biura Śledczego. Obecnie trwa dochodzenie.

Co znajdowało się w pakunku?

Jak informuje stacja, powołując się na dwa znające szczegóły dochodzenia źródła, że w paczce znaleziono "polityczną propagandę" oraz nieznany biały proszek. Według wstępnych badań, nie wykazano w nim żadnych niebezpiecznych substancji.

Mimo to, pomieszczenie, w którym otwarto pakunek, a w którym mieści się Centrum Gotowości Gwardii Narodowej Sił Powietrznych, pozostaje zamknięte.

