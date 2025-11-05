Donald Trump o nowym burmistrzu Nowego Jorku: Będą uciekać przed komunizmem

Prezydent USA przekonywał ponadto, że mieszkańcy miasta "będą uciekać przed komunizmem". Mamdani, 34-letni demokratyczny socjalista, zdobył ponad 50 proc. głosów i pokonał m.in. byłego gubernatora Andrew Cuomo oraz republikanina Curtisa Sliwę. W swoim zwycięskim przemówieniu zwrócił się bezpośrednio do prezydenta USA.

"Zainstalowali komunistę jako burmistrza największego miasta w kraju"

– Jeśli chcecie zobaczyć, co Demokraci chcą zrobić z Ameryką, popatrzcie na wyniki wyborów w Nowym Jorku, gdzie zainstalowali komunistę jako burmistrza największego miasta w kraju – mówił Trump podczas forum biznesowego w Miami. – Miami wkrótce będzie miejscem schronienia dla tych, którzy będą uciekać przed komunizmem w Nowym Jorku – dodał. Podkreślił też, że dopóki jest prezydentem, "USA nie staną się krajem komunistycznym".

Trump już wcześniej groził, że w przypadku wygranej Mamdaniego może ograniczyć federalne finansowanie Nowego Jorku.

Mamdani: Posłuchaj mnie, prezydencie Trump

Urodzony w Ugandzie syn indyjskich imigrantów został pierwszym muzułmaninem na czele największego miasta USA. Podczas wieczoru wyborczego na Brooklynie obiecał "nową erę" dla Nowego Jorku. Zapowiedział m.in. zamrożenie czynszów, bezpłatny transport autobusowy i powszechną opiekę nad dziećmi.

W przemówieniu podkreślił, że miasto "zostało zbudowane przez imigrantów i teraz będzie przez imigranta zarządzane". – Posłuchaj mnie, prezydencie Trump: aby dobrać się do któregokolwiek z nas, będziesz musiał zmierzyć się z nami wszystkimi – powiedział. Następnie zwrócił się do kamer: – Donaldzie Trumpie, wiem, że to oglądasz. Mam dla ciebie cztery słowa: zwiększ głośność [ang. turn up the volume] – podsumował.

Trump zakończył z. kolei swoje wystąpienie sugestią, że mimo ostrej krytyki "jest gotów pomóc Nowemu Jorkowi, ale może tylko trochę".

